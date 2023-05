MFK Dobříš – Povltavská fotbalová akademie B 3:1 (1:1)

Branky: 2. Puchmajer, 81. a 90. Šrain – 26. Dvořák. ŽK: 56. Junek – 41. Tomanec, 41. Hromádka. Rozhodčí: Novotný. Diváků: 242.

Jiří Rychlík (trenér MFK Dobříš): Jsem hrozně rád, že jsme utkání zvládli, protože jsme se na Povltavskou bodově dotáhli. Ostatními výsledky nám bohužel další manšafty odskočily. Poučili jsme se z chyb, které jsme udělali v Průhonicích, za což jsem byl rád. Kluci to vzali za správný konec. Brzy jsme vedli, ale pak nám soupeř vyrovnal a ve 40. minutě jsme nedali penaltu. Pořád jsem ale věřil, že zápas dokážeme zvládnout. Nakonec se to podařilo. Tentokrát nám hodně pomohli střídající hráči. Ať Jéňa Šrain, nebo Lukáš Boudník. Bylo vidět, že změna přinesla to, co jsme od ní očekávali. Jsem za to velice rád. Teď potřebujeme uhrát taky něco venku a věřím, že se nám to povede už v Tuchlovicích.

Petr Nerad (asistent trenéra Povltavská fotbalová akademie B): Poslední zápasy jsou jako přes kopírák. Dostáváme strašně laciné góly, naopak my se na ně nadřeme. Byl to víceméně remízový zápas, který rozhodly naše dvě chyby v obraně. Pochvalu zaslouží jen Karel Rochl, který není brankář, ale při absenci všech našich gólmanů si vlezl do brány a chytil i penaltu.