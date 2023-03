Parádní přestřelku předvedli fotbalisté Milína v I. A třídě. Při své jarní premiéře ovládli důležitý souboj na půdě druhého Vestce 4:2, ke kterému se přiblížili na rozdíl pěti bodů. S utkáním k dobru navíc. Hattrickem se blýskl Luboš Kunc a poprvé se v sestavě objevila velká letní posila v obraně s reprezentačními zkušenostmi Ondřej Mazuch.

Fotbalisté Milína. | Foto: Ondřej Jícha

Šlágr I. A třídy začal zostra. Oba celky si vyměnily pozdravy a pak už začaly padat góly. V obou případech se trefil hostující Kunc. Nejprve se trefil po povedené rychlé akci a následně dorazil střelu Pohořálka za domácího gólmana.

Vestec zareagoval na vývoj utkáním střídáním o poločase. Do hry poslal Vidličku a rázem byl aktivnější. Branky ale byly k vidění na jeho straně, když na 3:0 zvyšoval Bican. Pohodový náskok se ale začal hroutit. Z přímého kopu se parádně trefil Ježdík, následně Matysík poslal míč do tyče. Domácí si však vynutili penaltu, kterou však Poplštein chytil.

Definitivní rozuzlení přišlo v závěru zápasu. Brejk tří na jednoho mohl zakončit Bican, ale přenechal míč Kuncovi, který tak zkompletoval hattrick. Poslední slovo si ale vzali domácí. Brankář Poplštein chyboval po centru do vápna a Hendrych měl lehkou úlohu v podobě dorážky.

„Zápas dvou poločasů, kdy v prvním jasně dominoval Milín a ve druhém my. Bohužel jsme opět nedokázali proměnit spoustu šancí, kdy jsme nastřelili tyč a znovu neproměnili penaltu. Myslím si, že kolem šedesáté minuty jsme Milín zatlačili do hluboké defenzivy a je škoda, že ty góly nepřišly. Vypadá to, že nás jaro nezastihlo v dobré formě,“ litoval vedoucí domácího týmu Michal Chaloupka. „Utkání bylo na poměry A třídy velmi kvalitní. Jsme rádi, že jsme zápas zvládli jako tým. Byli jsme fotbaloví, bojovní a doufám, že si to přeneseme i do následujících utkání,“ dodal předseda hostujícího celku Miroslav Obdržal.

Vestec – Milín 2:4 (0:2)

Branky: 65. Ježdík, 90. Hendrych - 17., 33. a 90. Kunc, 61. Bican. ŽK: 2:0. Rozhodčí: Kuba – Tvaroh, Šesták. Diváci: 95.

Vestec: Víšek – P. Ježdík, V. Ježdík, J. Ježdík, Michálek (61. Kolačný), Matysík, Říha, (46. Ptáček), Máče (46. Vidlička), Hendrych, Pecinovský (46. Franc), Kalod.

Milín: Poplštein – Kvída, Rom, Šilhavý (87. Vrkoč), Mazuch, J. Obdržal – Soldát, Pohořálek (76. Maršík), Kunc – Bican (81. Zákoucký), Gabriel.