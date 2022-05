Máte za sebou silný trojlístek: Klecany, Nelahozeves a Doksy, ze kterého jste vytěžili šest bodů z devíti. Co na to říkáte?

Zápas v Nelahozevsi se nám moc nepovedl. Tam jsme asi nehráli nejlepší fotbal, co můžeme. Další dvě utkání se nám povedla na sto procent a byl to krok vpřed.