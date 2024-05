Tatran musel řešit před zápasem potíže na brankářském postu. Oba dva bratři Dřevojanové totiž chyběli a tak mezi tři tyče musel stále ještě dorostenec Jiráček. Toho v první půli překonal pouze vlastní spoluhráč. Domácí zahrávali trestný kop, který mladý gólman vyrazil smolně do Hofmana a od něj zamířil míč za brankovou čáru. Ještě do přestávky mohli srovnat Kdolský či Sirotek. Rána prvního šla těsně nad břevno. Další pokus vyrazil gólman Grégr s vypětím všech sil do horní konstrukce branky.

„První půle byla taková nevýrazná z obou stran. Inkasovali jsme po standardce. Ve druhé půli už to z naší strany bylo lepší. Začali jsme hrát fotbal, méně se kazilo,“ uvedl hostující obránce Lukáš Brotánek. Hosté se nejprve po změně stran marně dožadovali penalty a tak v dresu Sedlčan začal opět řádit Marek Hanuš a především jeho levačka.

Nejprve se šikula Tatranu trefil parádně na přední tyč, a když hosté opět prohrávali, tak v poslední minutě napřáhl z dobrých 23 metrů. Ač si Grégr sáhl na balón, tak ho už nevytěsnil a zápas nakonec skončil remízou 2:2. „Marek Hanuš nás opět podržel, kdy dal po standardkách dva krásné góly do horního růžku. Hraju s ním dlouho, takže mě to už nijak nepřekvapuje. Je fakt, že má asi nejlepší kopací techniku ze všech mančaftů v kraji,“ řekl na adresu spoluhráče Brotánek, který nakonec bod vzhledem k průběhu utkání bral a přijal jako spravedlivý. „Druhou půli jsme asi možná byli mírně lepší. Ve finále jsme s ním spokojení,“ uzavřel sedlčanský bek.

Sedlčany tak potvrdily, že se jim proti rezervě Povltavské daří. V předchozích třech zápasech jí nepovolily ani bod a nastřílely jí celkem 16 branek.

Povltavská B – Sedlčany 2:2 (1:0)

Branky: 35. Hofman (vl.), 81. Gruntorád – 64. a 90.+3 Hanuš. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Kohout – Prosr, Horák. Diváci: 52.

Sedlčany: Jiráček – Repetný, Novotný, Hofman, Krůta – Schwarz (45. Krotil), Hanuš, Kdolský (73. Brotánek), Kouklík, Sirotek – Štemberk (77. Chlasták).