Vše podstatné se v utkání odehrálo během prvního poločasu, ve kterém fanoušci viděli všechny čtyři branky. Kromě toho se jim poprvé na domácí půdě ukázal v akci Miroslav Slepička. jehož ale tentokrát střelecky zastínil někdo jiný.

A sice Karel Česka, který se prosadil hned dvakrát. Nejprve ve 22. minutě otevřel skóre, když dorazil do sítě sraženou střelu Matějky. Na tento okamžik ještě Libušínští našli odpověď, když za pět minut srovnal po rohu Čurdy přesně hlavičkující Výborný. Jenže po uplynutí další desetiminutovky dal o sobě znovu vědět Česka. Po akci Vošmika s Matějkou si odblokoval svého strážce a opět se nemýlil.

Krátce před odchodem do kabin pak do pokusu Macka strčil hlavu Matějka a míč se od břevna odrazil za brankovou čáru hostů potřetí. A to ještě vzápětí propásl šanci na čtvrtý gól Slepička.

I ve druhém poločase byla k vidění řada příležitostí na obou stranách. Největší měl v 82. minutě hostující Müller, který po faulu brankáře Holana mohl ještě zadělat na drama – penaltu ale ani na dvakrát neproměnil, když nejprve stál v cestě příbramský gólman a pak levá tyč.

Diváci tak už gól neviděli a Spartak je spolu s Voticemi a Podlesím nadále na čele tabulky.