Zatím nejtěžší zápas ke třem bodům odehráli fotbalisté Milína v jarní části sezony. V domácím prostředí se utkali s Mnichovo Hradištěm a pořádně se nadřeli. Nakonec se dvakrát trefil Luboš Kunc a zařídil favoritovi vítězství 2:0. Lídr krajského přeboru má na čele už luxusní patnáctibodový náskok.

Luboš Kunc (vlevo) zařídil Milínu další výhru. | Foto: Deník/Ondřej Jícha

„Náročný zápas. Hosté hráli důrazně, napadali nás,“ uvedl hlavní muž zápasu. Mnichovo Hradiště na rozdíl od Doks přijelo na půdu Milína bránit, což domácímu celku dělalo potíže. Brankář Marek Štěch navíc musel likvidovat dvě slibné příležitosti hostů. Obranný val prolomil až v závěru prvního poločasu právě Kunc, když dorazil Soldátovu hlavičku po rohu do prázdné brány.

Vedoucí gól Milín uklidnil, ale i tak stejně bušil do plných po změně stran. „Fakt těžký zápas. Hradiště stálo a posouvalo v bloku. Pořád jsme hráli do plných,“ podotkl Kunc. Právě 35letý střelec definitivně rozhodl zápas deset minut před koncem, když proměnil penaltu a završil skóre na konečných 2:0.

Lídr tabulky navíc zvýšil náskok na čele tabulky a o jeho prvenství není pochyb. Připravit by se o něj mohl jen on sám. „Vedeme o patnáct bodů. Teď už si to můžeme pokazit jenom sami,“ připustil Kunc.

Milín – Mnichovo Hradiště 2:0 (1:0)

Branky: 39. a 81. (p) Kunc.