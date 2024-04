Poprvé jste na jaře nedali gól doma. Co vás dostihlo z venkovních utkáních? V šancích nám chybí možná trochu klidu, možná štěstí. Nevidím útočníkům do hlavy, ale možná někde vzadu mají, že nám tam góly nepadají. Potom už ve finální fázi nad tím zbytečně přemýšlíme. Chybí možná i lehkost. Na tréninku jsou na tom kluci výborně, ale v zápasech to nedokážeme prodat. Stačil by šťastný gól. Kdybychom s Tuchoměřicemi proměnili kolem 70. minuty jednu ze šancí, tak bychom byli schopni zápas vyrovnat.

Hraje roli i psychika, přemíra snahy?

Je to o tom, že hráči vepředu nad tím zbytečně moc přemýšlí. Chybí lehkost. Když se dostanou do šance, tak přemýšlí, co s tím. Hledají až zbytečně složité řešení místo jednoduchosti. První gól Tuchoměřic byla jednoduchá křižná střela, Žádná extra rána, což nám chybí.

Foto: Kouzlo Podlesí vyprchalo. Průšvih zvenku už neodčinilo, doma bylo nulové

Nedostali jste teď facku, kterou jste třeba potřebovali?

Ve druhém poločase bylo vidět, že jsme si konečně uvědomili, co je potřeba hrát v této soutěži. Jak je potřeba k zápasu přistupovat, s jakým nasazením hrát. Věřím, že i do derby nás druhý poločas s Tuchoměřicemi dokáže nakopnout a s prvním hvizdem budeme schopni s tímhle nasazením hrát. Pokud tak bude, tak jsme schopni Spartak pozlobit.

Co je potřeba tedy hrát?

Větší důraz, zapálení, být na těsno u hráčů, nedávat jim tolik prostoru. Ukázat trochu důrazu, aby rozehrávku neměli tak jednoduchou. Druhou půli jsme začali hrát jeden na jednoho, nalezli jsme na hráče a bylo vidět, že i na takovém týmu, jakou jsou Tuchoměřice, tak měl problémy a od 60. minuty neměl šanci.

Čeká vás na Spartaku zápas jara?

Věřím tomu, že se bude hrát zápas jara a přijde spousta diváků. Pro nás byl důležitý i výkon ve druhém poločase s Tuchoměřicemi. Kluci si řeknou, že takhle budou chtít hrát i na Spartaku, že mu nic nedarujeme a budeme schopni v zápase uspět.

Spartak na jaře poprvé tvrdě narazil. V Jinočanech schytal debakl

Je pro vás plus, že se hraje v Příbrami a tudíž většina z vás bude jako doma?

I tím, že valná většina hráčů tam nějaký čas pobývala, tak ho jako venkovní zápas nikdo nebere. Hraje se v Příbrami a Spartak známe pomalu všichni. V tomhle smyslu by na nás neměla padnout deka. Derby, co jsem v Podlesí, tak vždy vypadalo jinak a od první minuty to od nás bude něco jiného.

O čem derby bude?

Spartaku se hodně daří. V týmu má hodně velkou zkušenost, takže si myslím, že to nebude jednoduchý zápas. Pokud se vyrovnáme fyzicky a nasazením, budeme hrát zodpovědně odzadu, tak do útoku máme kvalitu. Kdybychom se v prvních minutách chytli gólem, tak jsme tam schopni vyhrát 3:0 a Spartak by znervózněl. Tíha může dolehnout na každého.