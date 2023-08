Mašek: Nabídky z okolí Příbrami jsem měl. Kutné Hoře jsem ale dal slib

Stáhl se z profesionálního fotbalu do toho amatérského. Fotbalový záložník Dominik Mašek zamířil do krajského přeboru podobně jako Václav Kadlec. I on mohl hrát za jednoho ze čtyř účastníků z okresu Příbram v této soutěži. Rozhodl se ale pro Kutnou Horu, která je úplně na druhé straně Středočeského kraje, a jíž slíbil, že tam přestoupí. Nyní v novém působišti schytal od celků z Příbramska dohromady 14 inkasovaných branek.

Trenér Příbrami B Dominik Mašek a současně hráč Kutné Hory | Foto: Zdeněk Brož/FK Příbram

Začátek máme absolutně hrozný. Vůbec se nám nedaří. O fotbale se nedá ani mluvit. Věřím, že se něco změní a že přijdou nějaké posily a zvedneme se. Start máme směrem dozadu hrozivý. I sportovní manažer Miloš Malina cítil, že v obraně budete mít problém. Jak moc citlivé ztráty máte v obraně?

Obrovské! Máme tam největší problém. Když každý zápas dostaneme čtyři, pět gólů, tak se vyhrává těžko. Budeme se muset na ní zaměřit. Možná přivést posily. Uvidíme, jak to bude dál. Musíme se odpíchnout od jednoho pozitivního výsledku. Nic nebalíme. Jak jste se vůbec ocitl v Kutné Hoře, která je na druhé straně Středočeského kraje od Příbrami?

Šel jsem tam přes známého. Dostal jsem nabídku. S dotyčným se dobře znám, takže jsem mu přislíbil, že půjdu k nim. Takhle jsem se tam dostal. Byla ve hře varianta hrát třeba za jeden z příbramských celků v krajském přeboru?

Nabídky jsem samozřejmě měl téměř ze všech klubů, které jsou okolo Příbrami. První ale byla Kutná Hora a já jsem jim dal slib. S tím známým se znám dobře a odsouhlasil jsem mu, že půjdu tam. Neříkám, že jsem udělal špatně. V kabině se mi líbí, tréninkový proces je v pořádku, jenom se nám nedaří. Jaké to je hrát proti celkům z příbramského okresu?

Na každý zápas se těším, protože můžu ještě hrát a chci si zahrát. Na soupeři nezáleží. Teď nás potkala mizérie, takže z toho radost nemám. Gólový tajfun přišel po obrátce. Dobříš doma zničila Kutnou Horu Necítíte kvůli těm vysokým porážkám od celků z Příbramska odplatu?

Nemyslím si to. Tak to ve fotbale je. V tuhle chvíli máme teď kádr trošku slabší a proto prohráváme. Musíme ho nějakým způsobem doplnit. V Kutné Hoře jsem rád. Jednou týdně tam dojíždím na trénink, k tomu o víkendu zápas. Věřím, že se zlepšíme. Proti Dobříši jste byl navíc kapitán. Kde se vzala páska na vaší ruce?

Chyběli dva starší hráči, takže to zbylo na mě jako na nejzkušenějšího hráče. Možná jsem byl i nejstarší, takže proto. Jinak by byl někdo jiný. Jak to máte nastavené v Kutné Hoře?

Většinou jedu jednou na trénink. Někdy se stane, že i dvakrát. K tomu na zápasy. Není to tak, že bych nastupoval pouze do utkání. V Milíně je nyní v podobné situaci Václav Kadlec, který se kvůli potížím s koleny stáhl z profesionálního fotbalu. Jste na tom podobně?

Na nabídku Kutné Hory jsem kývl z toho důvodu, že tam můžu trénovat právě jednou týdně. Navíc se budu udržovat u příbramského B-týmu, který trénuji, takže si můžu udržovat i s ním. Nastavený režim je pro mě zdravotní strop. Když mám vyšší zátěž, tak kolena bolí a z toho důvodu jsem se uchýlil na úroveň krajského přeboru podobně jako Václav Kadlec. Zdravotně jste tedy na limitu?

Momentálně ano. Kdybych trénoval každý den, či čtyřikrát v týdnu, tak kolena by zátěž nezvládla.

