Matějovského paráda! Bratr prvoligového fotbalisty skóroval z poloviny hřiště

Nepatří úplně mezi vyhlášené kanonýry, ale když se trefí, stojí to za to. Přesně jako v sobotním prvním mistrovském utkání letošního roku. V Kralupech vykouzlil fotbalové parády hned dvě, jednu hezčí než druhou. Ale překvapuje vás to vůbec, když dotyčný nosí jméno Matějovský? A samozřejmě jde o staršího bratra momentálně zraněného špílmachra Mladé Boleslavi.

I. B třída: FK Kralupy 1901 - Slavoj Stará Boleslav (5:7) | Foto: Jan Sláma

Časomíra na stadionu v kralupských Olších ukrojila z utkání domácích se Starou Boleslaví sotva čtvrthodinku, když Josef Matějovský ztrestal špatně postaveného brankáře střelou od půlící čáry. „Gólů z půlky už jsem dal v kariéře několik. Myslím, že se budu pohybovat na čísle deset. Bohužel ani jeden není natočený,“ potvrdil hráč se čtyřicítkou na zádech, že se před ním musejí mít brankáři na pozoru nejen poblíž šestnáctky. Jeho recept na kousek, který se povede málokomu, a když, tak třeba jen jednou za život? „Musí se sejít několik faktorů. Hlavní je kvalitní míč. A pak je to o chytrosti,“ usmíval se. Když mi zajedou do brankáře, bude boj, usmíval se po premiéře Řepka Přečíst článek › Z rukávu, vlastně z levačky, vytáhl ještě dezert. Střih do 59. minuty: u míče znovu nejzkušenější pleyer hostí, šestnáctiletého Šestořáda nechal pro změnu marně proletět při precizně zahraném trestném kopu. V gólově mimořádně plodném utkání (5:7) navýšil náskok svého celku na čtyři góly, dvojí snížení domácích už hosty neohrozilo. Podle Josefa Matějovského mohl zápas skončit i jinak. „Kralupy měly v prvních deseti minutách dvě stoprocentní šance, které neproměnily. Naopak my je potrestali z brejků. Stopeři Culek a Kristen nejsou už žádní rychlíci stejně jako já. Trefili jsme ještě tyč a břevno. Kdyby zápas skončil 8:10, tak se nikdo divit nebude,“ dodal. S fotbalem to nedotáhl tak daleko jako o necelé tři roky mladší Marek, byť také on prošel mládeží v Mladé Boleslavi. Jako dospělý kromě obou klubů souměstí Brandýs – Stará Boleslav oblékal i dres Dobrovice, nakrátko se pak objevil také v Ovčárech či Horkách nad Jizerou. V posledních sedmi letech je věrný boleslavskému Slavoji, v jehož čele stojí i jako předseda. Na úvod střelecká šou v Kralupech. Domácím nestačilo na zisk ani pět gólů Přečíst článek ›

