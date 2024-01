Jarním cílem Dobříše záchrana přeboru. Rychlík: Nechci otáčet zápasy, ale vést

Fotbalisté Dobříše vstupují do náročné druhé poloviny sezony. Přes zimní přestávku mělo o čem přemýšlet. Při pohledu na tabulku krajského přeboru jim bylo jasné, že pokud by se měly opakovat výsledky z podzimu, tak příští rok hráli I. A třídu. Předposlední 15. místo a zisk pouhých 11 bodů je pro ně hodně znepokojující. Klíčem pro jaro by pro ně měly být lepší vstupy do utkání.

Trenér Dobříše Jiří Rychlík. | Foto: Deník/Ondřej Jícha

Pohled na tabulku Dobříši jasně určuje, jakým směrem se vydat. Hůře než ona je na tom pouze Kutná Hora. „Tabulka nám nic jiného nevelí. Máme jediný cíl, soustředit se, abychom na jaře zachránili soutěž a udělali pro to maximum. Musíme zachránit krajský přebor a k tomu přizpůsobíme přípravu, aby vše na konci jara dobře dopadlo,“ hlásí trenér předposledního celku tabulky Jiří Rychlík. Šestačtyřicetiletý kouč, který sám hrával nejvyšší soutěže za Příbram, Slavii, Boleslav či Bohemians ví, kde jeho svěřenci ztráceli na podzim nejvíce bodů. V začátcích zápasů. Mnohokrát se stalo, že po několika minutách od úvodního hvizdu prohrávali. Podobný scénář se odehrál i teď v přípravě v nakonec vítězném duelu s rezervou pražské Admiry, který Dobříš nakonec ovládla 3:2. Nejdřív šok, pak vlastní gól a obrat. Dobříš přetlačila na úvod béčko Admiry „Kamkoliv jsme přijeli nebo hráli doma, tak jsme prohrávali hned od začátku. Někdy jsme sice zápas otočili, ale stálo nás to hrozně moc sil. Dostali jsme 34 gólů, což je průměr přes dvě inkasované branky na zápas. Musíme zaměřit, abychom v prvních minutách nedostávali góly a neinkasovat jich moc, dva a víc na zápas je prostě moc,“ má jasno Rychlík. Kádr Dobříše zůstal beze změn. Předposlední tým tabulky, tak bude i na jaře pracovat s tím, co má. V obraně domácích se objevila nejzkušenější šestice hráčů, kterou měl kouč k dispozici, přesto dvakrát inkasovala. Tentokrát se podařilo výsledek otočit, na podzim ale nikoliv a mnohokrát ještě nedávný účastník divize prohrál třeba o gól. „Pak je na hráče velký tlak. Sice na ně netlačím tolik, pořád se jedná o sport v jejich volných chvílích, ale nějaký výsledek a zodpovědnost tam musí být. To je asi tlak ode mě, který tam je, aby dělali věci, které mají,“ říká trenér, který v aktivní kariéře nastřílel v nejvyšší soutěži sedmi branek. Poloviční rána. Odvolací komise vzala Příbrami dva body. Ve hře FIFA i CAS V duelu s Admirou ale ukázal celek Dobříše dobrou psychickou odolnost a morálku, když se mu podařilo výsledek otočit. „V kabině je výborná parta, každý se dokáže postavit za druhého. Navzájem jsou kamarádi a postavit se za sebe v každé situaci i na hřišti,“ podotýká kouč. I přes výhru má jasno, čeho by se nejraději na jaře zbavil. „Nechci otáčet zápasy. Chci v nich vést a dovést do vítězného konce,“ uzavírá Rychlík.

