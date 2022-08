Milín? A třídu musí projet. Mezi námi nemá co dělat, shodují se soupeři

Druhý srpnový víkend odstartuje fotbalová I. A třída. Mezi favority by se měl podle všeho zařadit i nováček z Milína, o kterém se jeho soupeři domnívají, že by měl bez problémů jít výš. Hovoří za něj příchozí posily do týmu na šestou nejvyšší soutěž, v Česku opravdu luxusní a nadstandardní. Jména Soldát, Kvída, Mazuch či Gabriel by jim měla vykopat postup.

Milín ve šlágru kola porazil rezervu Králova Dvora | Foto: Ondřej Jícha