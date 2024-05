Milín chystá Sedlčanům odvetu. Má jim co vracet. Dojde k protočení sestavy?

Už jistý postupující tým do divize může dohrát sezonu v klidu. Fotbalovému Milínu schází k definitivní jistotě prvního místa jakýkoliv bod či zaváhání Poříčan. O víkendu se doma představí proti Sedlčanům. Chtěl by jinak oslavit s fanoušky postup do čtvrté nejvyšší soutěže, ale také vrátit porážku jedinému soupeři, se kterým v sezoně prohrál. Na sobotní odpoledne se chystá odveta. Teď ještě jenom v jaké sestavě.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Fotbalisté Milína | Foto: Deník/Ondřej Jícha

Na hřišti nejbližšího rivala z Tochovic si Milín zajistil postup do divize. Středočeský krajský přebor má výhodu, že z něj míří výš dva. Jasnému vládci soutěže schází k potvrzení prvního místa a zisku trofeje jakýkoliv bodový zisk. Rád by v sobotu po obědě slavil doma. Ovšem dorazí Sedlčany, které lídra na podzim zpráskaly doma 4:0 a daly mu pomalu třetinu ze všech inkasovaných gólů. „Máme jim co vracet a ten zápas chceme stoprocentně vyhrát. Vůbec si nedokážu představit, že bychom měli vypouštět nějaký zápas. Chceme jim porážku z podzimu vrátit," hlásil autor postupového gólu Jan Kvída. „Chtěli bychom zápas zvládnout tak, abychom matematicky měli jisté první místo. Určitě jim budeme chtít porážku vrátit. Hrajeme doma, chodí na nás lidí. Určitě nebudeme hrát nyní zápas ve stylu, že si tam půjdeme stoupnout," doplnil trenér Martin Malý. Sedlčany si na podzim možná vytvořili vlastního démona, který by rád odčinil podzimní porážku. Na druhou stranu Tatran ví, jak na Milín. „Pro ně bude motivace chtít dokázat, že jsou jediným týmem, který s námi neprohrál. Určitě nás čeká zajímavý zápas. Nemáme to ale nastavené tak, že je musíme za každou cenu porazit, ale určitě budeme chtít," upozorňoval kouč lídra. Milín už dopředu avizoval, že v případě jasného postupu dostanou možnost hráči širšího kádru, kteří dostali méně prostoru. Teď bude čas se ukázat. Pro Sedlčany zase možná o něco snadnější cesta k bodovému zisku. „ Sestavu určitě protočíme a budeme šetřit hráče, kteří jsou zranění. Je tady osmnáct lidí, kteří mají kvalitu. Všichni chtějí hrát a můžou si říct o místo v sestavě do léta, aby byli přichystaní na příští sezonu," podotkl Malý. „Budeme se soustředit na to, že v příští sezoně si zahrajeme divizi a budeme tam chtít mít důstojnou roli," dodal Kvída. V případě jakéhokoliv bodového zisku propuknou v sobotu po obědě Milíně zřejmě mohutný oslavy. Velký zápas proti rivalovi ze Sedlčan startuje v 10:30.

