Důvod? Další, v pořadí už druhá dlouhá koronavirová pauza. „Vzhledem k tomu je složité cokoli odhadovat. Uvidíme, co přinese podzim. Až ten ukáže, jak na tom opravdu jsme my i naši soupeři. Podle toho se pak bude všechno odvíjet,“ naznačil.

Pro Milín je v každém případě dobrou zprávou, že i v nadcházející sezoně se bude moci opřít o gólově potentní trio Vojtěch Zákoucký, Luboš Kunc, Václav Kuba, které během loňského podzimu zaznamenalo v osmi zápasech úctyhodných 24 branek z celkových 33. „Budeme jen rádi, když v tom budou pokračovat. Není to však jen o nich, nýbrž o práci celého týmu,“ má jasno Obdržal.

Přesto se vedení poohlíží i po posilách. „Trápí nás především pozice středního záložníka. K tomu bychom rádi posílili i obranné řady, konkrétně o jednoho konstruktivního hráče, který by nám pomohl zkvalitnit rozehrávku a výstavbu hry,“ prozradil nejvyšší muž v milínské hierarchii.

„Máme vytipované dva konkrétní hráče. Záleží ale, zda se dohodneme s kluby, protože jednání jsou vždy těžká a složitá. Chtěli bychom mít jasno do startu sezony, respektive do zahájení krajského poháru, takže na to ještě máme nějaký čas,“ poodkryl Miroslav Obdržal s tím, že v případě neúspěšných jednání si Milín dokáže poradit i s tím, co má.

PODZIMNÍ LOS I. B TŘÍDY – SKUPINA E

• 3. kolo (14. – 15. 8., 17:00): Dobříš B – Dal. Dušníky, Králův Dvůr B – Černolice, Tlustice – Sedlčany B, Čisovice – Milín, Lety – Rožmitál p. Tř., Petrovice – Jinočany, Cerhovice – Nová Ves p. Pl.

• 4. kolo (21. – 22. 8., 17:00): Dal. Dušníky – Nová Ves p. Pl., Jinočany – Cerhovice, Rožmitál p. Tř. – Petrovice, Milín – Lety, Sedlčany B – Čisovice, Černolice – Tlustice, Dobříš B – Králův Dvůr B.

• 5. kolo (28. – 29. 8., 17:00): Králův Dvůr B – Dal. Dušníky, Tlustice – Dobříš B, Čisovice – Černolice, Lety – Sedlčany B, Petrovice – Milín, Cerhovice – Rožmitál p. Tř., Nová Ves p. Pl. – Jinočany.

• 6. kolo (4. – 5. 9., 17:00): Dal. Dušníky – Jinočany, Rožmitál p. Tř. – Nová Ves p. Pl., Milín – Cerhovice, Sedlčany B – Petrovice, Černolice – Lety, Dobříš B – Čisovice, Králův Dvůr B – Tlustice.

• 7. kolo (11. – 12. 9., 17:00): Tlustice – Dal. Dušníky, Čisovice – Králův Dvůr B, Lety – Dobříš B, Petrovice – Černolice, Cerhovice – Sedlčany B, Nová Ves p. Pl. – Milín, Jinočany – Rožmitál p. Tř.

• 8. kolo (18. – 19. 9., 16:30): .Dal. Dušníky – Rožmitál p. Tř., Milín – Jinočany, Sedlčany B – Nová Ves p. Pl., Černolice – Cerhovice, Dobříš B – Petrovice, Králův Dvůr B – Lety, Tlustice – Čisovice.

• 9. kolo (24. – 26. 9., 16:30): Čisovice – Dal. Dušníky, Lety – Tlustice, Petrovice – Králův Dvůr B, Cerhovice – Dobříš B, Nová Ves p. Pl. – Černolice, Jinočany – Sedlčany B, Rožmitál p. Tř. – Milín.

• 10. kolo (2. – 3. 10., 16:00): Dal. Dušníky – Milín, Sedlčany B – Rožmitál p. Tř., Černolice – Jinočany, Dobříš B – Nová Ves p. Pl., Králův Dvůr B – Cerhovice, Tlustice – Petrovice, Čisovice – Lety.

• 11. kolo (9. – 10. 10., 16:00): Lety – Dal. Dušníky, Petrovice – Čisovice, Cerhovice – Tlustice, Nová Ves p. Pl. – Králův Dvůr B, Jinočany – Dobříš B, Rožmitál p. Tř. – Černolice, Milín – Sedlčany B.

• 12. kolo (16. – 17. 10., 15:30): Dal. Dušníky – Sedlčany B, Černolice – Milín, Dobříš B – Rožmitál p. Tř., Králův Dvůr B – Jinočany, Tlustice – Nová Ves p. Pl., Čisovice – Cerhovice, Lety – Petrovice.

• 13. kolo: (23. – 24. 10.,15:30): Petrovice – Dal. Dušníky, Cerhovice – Lety, Nová Ves p. Pl. – Čisovice, Jinočany – Tlustice, Rožmitál p. Tř. – Králův Dvůr B, Milín – Dobříš B,

Sedlčany B – Černolice.

• 2. kolo (30. – 31. 10., 14:00): Dal. Dušníky – Cerhovice, Nová Ves p. Pl. – Petrovice, Jinočany – Lety, Rožmitál p. Tř. – Čisovice, Milín – Tlustice, Sedlčany B – Králův Dvůr B, Černolice – Dobříš B.

• 1. kolo (6. – 7. 11., 14:00): Černolice – Dal. Dušníky, Dobříš B – Sedlčany B, Králův Dvůr B – Milín, Tlustice – Rožmitál p. Tř., Čisovice – Jinočany, Lety – Nová Ves p. Pl., Petrovice – Cerhovice .