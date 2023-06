Sotva utkání začalo, Milín už vedl, tak se prosadil už jasný vítěz mezi střelci Stanislav Gabriel. V tu chvíli už se čekalo, jaký nářez si Velká Dobrá domů odveze. Hosté ale dali všem jasnou odpověď, že nebudou hrát roli otloukánka. „První gól nám ublížil, dali jsme ho ve druhé minutě a pak si mysleli, že to půjde samo a vyhrajeme zase 4:0 a nenadřeme se. Soupeř nám to ale vysvětlil úplně jinak,“ řekl domácí Luboš Kunc. Vesnička u Kladna i s pomocí vlastního gólu Josefa Obdržala otočila skóre a překvapivě šla s vedením do šaten.