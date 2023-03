Fotbalové soutěže na krajské úrovni se pomalu rozjíždějí. Vyjma krajského přeboru se o víkendu rozběhne i I. A třída. Milín si na první mistrovský zápas bude muset počkat, jeho střetnutí s Jílovištěm bylo odloženo. Hráči Podlesí ale nastoupí, i když na půdě vedoucího celku z Chlumce. Na jaře se budou chtít hlavně zachránit, i když je čeká těžká práce.

Podlesí na úvod nové sezony prohrálo s Chlumcem 0:2. | Foto: Ondřej Jícha

V Milíně si budou muset na první ostrý zápas ještě týden počkat, na druhou stranu se těší, až se na jaře v jejich dresu objeví konečně Ondřej Mazuch, který by se měl dostat z těžkého zranění a zapojit se do kolotoče I. A třídy. I s ním v obranných řadách si nováček soutěže dělá zálusk na druhé místo, které momentálně okupuje Vestec. Na něj ztrácí sedm bodů a právě na jeho půdě vstoupí do druhé poloviny sezony a hned zkraje se bude hrát o hodně.

V Podlesí mají naopak myšlenky zcela jiné. Za podzim nasbíral předposlední tým tabulky pouze 11 bodů a co nejrychleji se bude chtít odrazit do klidnějších pater tabulky. V přípravě sehrál tým okolo Mišuna či Drašnara pouze dva přátelské zápasy. Kádr zůstává stejný jako na podzim. Vedení klubu se sice pokoušelo přivést nové hráče, ale nemohlo ostatním zájemcům konkurovat. Ve hře přitom bylo takové jméno, jako je Miroslav Slepička, který nakonec zamířil do Chlumce a hned v prvním kole se postaví Podlesí.

„Nechceme jít cestou dělat nějaké harakiri. Nemáme na to, abychom někoho přebíjeli. Hrajeme I. A třídu a musí to mít nějakou štábní kulturu. Zachránit jí chceme, ale nepodařilo se nám nikoho získat,“ komentoval aktuální situaci předseda Podlesí Radim Černohorský.