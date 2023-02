Hosté mohli otevřít skóre, avšak své dvě šance promarnili. Lekci z efektivity jim ukázal Šilhavý. Milín z první vážnější šance udeřil a dostal se do vedení. Zajímavější věci se začaly dít až po přestávce. Stačila chvilka a Náchod nemohl uvěřit vlastním očím. Nejprve se střelou na zadní tyč prosadil Pohořálek a ozdobou utkání byla krásná trefa z 25 metrů v podání Karla Soldáta.

Až za stavu 3:0 se hosté probudili a snížili zásluhou Melichara. Gólová přestřelka pokračovala a třígólový náskok vrátil domácím Pohořálek. Poslední slovo ale patřilo Východočechům, kdy na konečných 4:2 uzavřel skóre Krejčík. Celé utkání se odehrálo navzdory větru v dobré atmosféře a mělo nespornou kvalitu.

Bojovný zápas bez střel. Tochovice se s Milínem rozešly bez branek

„Je povzbudivým zjištěním, že za soupeřem, který hraje divizi, jsme v ničem nezaostávali. Naopak v dílčích aspektech hry ho dokonce i předčili. Dobrý pohyb, takticky kultivovaný projev a vysoká efektivita ve finální fázi útoků, to jsou věci, které nás zdobily a které by bylo dobré si udržet do budoucna,“ pochvaloval si trenér Milína František Barát, který v utkání litoval jediné věci, že se jeho svěřenci nechali rozhodit verdikty sudích.

„Asi všichni jsme odjížděli s přesvědčením, že si poradíme s mužstvem, které hraje "A" třídu. To byl jeden z momentů, ve kterém jsme se spletli. Dalším pak byl výkon domácích, který se opíral o skvělé výkony tří hráčů, kteří hráli první ligu. Našim klukům ukázali jaké jsou osobnosti a jak si umí zorganizovat mužstvo. Nám tyto vlastnosti chybí, předvedli jsme špatný, neorganizovaný výkon, který by na udržení v divizi samozřejmě nestačil. Doufám, že se kluci proberou a začnou zúročovat poctivou práci v zimním přípravném období,“ uvedl rozhořčeně trenér hostů Karel Krejčík.

Milín – Náchod 4:2 (1:0)

Branky: 50. a 75. Pohořálek, 30. Šilhavý, 60. Soldát – 72. Melichar, 80. Krejčík.

Milín: Kubík - Rom, Kvída, Obdržal, Maršík, Pohořálek, Soldát, Kunc, Šilhavý, Zákoucký, Gabriel. Střídali: Vrkoč, Maršík, Müller, Švehla, Rudolf.

Náchod: Hladík – Zámečník, Locker, Punar, Knap – Světlík, Petřík, Vančák, Bičiště – Rojšl Ansorge. Střídali: Kaufman, Krejčík, Malý, Melichar, Havlena.