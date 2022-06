Do boje o postup se přihlásil Milín. Hráči Ligmetu byli v duelu s rezervou Dobříše favority, avšak získané tři body měly pro ně větší cenu, než by se na první pohled mohlo zdát. Hosty poslal v závěru prvního poločasu do vedení Pastyrik. Po přestávce však museli jednobrankové vedení a to s vypětím všech sil.