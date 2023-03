Horák gólem do šatny po standardní situaci srovnal, jeden z noviců v sestavě Jakub Janovský pak nedlouho před koncem individuální akcí vyjádřil převahu na míči podruhé. Poslední slovo měl ovšem v 90. minutě hostující Pohořálek, který po přihrávce Gabriela zakončil křižnou střelou na zadní tyč.

Skvělý start Tochovic v generálce utlumily standardky. Dobříš málem srovnala

„Z ojedinělé šance hostí jsme zbytečně propadli u lajny a soupeř to pak dobře vyřešil do gólu,“ zmínil Murárik. „Pro nás kvalitní příprava s kvalitním soupeřem. Zápas měl velkou úroveň, jsem rád, že jsme k ní přispěli naším výkonem i my. Jediným minusem tohoto utkání je, že se nám rozrostla marodka,“ mrzelo Obdržala. Kvůli tomu bylo na poslední chvíli zrušeno další přípravné utkání s Dobříší. Účastník krajského přeboru si už našel náhradu a o víkendu vycestuje do Strakonic.

„Chtěl bych se touto cestou omluvit vedení MFK Dobříš za narušení závěru jejich přípravy. My máme teď čtrnáct dní na to, abychom se dali po zdravotní stránce dohromady a připravili se co nejlépe na start jarní části sezóny,“ uvedl v oficiálním prohlášení Obdržal. Milín vstoupí do druhé poloviny domácím utkáním s Jílovištěm. „S příběhem celé zimní přípravy jsme s přístupem hráčů k treninkům a zápasům spokojeni, herně i výsledkově také. Věřím, že si to přeneseme i do mistrovských utkání,“ uzavřel předseda Milína.

FK Dobrovice - TJ Ligmet Milín 2:2 (1:1)

Branky: 44. Horák, 82. Janovský J. - 9. Kunc z pen., 90. Pohořálek.

Dobrovice: Bartoš (65. Kocmich) - Zelinka, Horák, L. Janovský, Pečínka (46. Marek Sedláček) - Kohout, Král (55. Bora), Michal Sedláček (70. Kučera), Pánek, J. Janovský - Volf (70. Tomíček).

Milín: Poplštein - Kvída, Mazuch, Obdržal, Maršík A. - Pohořálek, Soldát, Kunc, Zákoucký - Bican, Gabriel. Střídali: Vrkoč, Vondráček, Farář, Synek, Kubík