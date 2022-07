Ve všech třech případech tak nováček I. A třídy získal na tuto soutěž exkluzivní posily. „Využili jsme toho, že ukončili profesionální smlouvy na 1. FK Příbram a oni na naše oslovení kývli,“ řekl předseda klubu Miroslav Obdržal na adresu příchozích hráčů z druholigového celku. Soldát skončil ještě během jarní části, kdy na konci dubna se rozhodl skončit a nastoupil jako dozorce ve věznici. Kvída ho následoval po konci sezony. V současnosti pracuje v realitách a nabídku bylo těžké odmítat. Milín chce hrát v A třídě důstojnou roli. S tímto triem bude mířit hodně vysoko. Jiné cíle ani mít nemůže.

Z fotbalisty dozorcem. O konci kariéry jsem přemýšlel půl roku, říká Soldát

V přestupu Mazucha sehrál roli největší sponzor Milína. Jeho zástupce měl vedle vicemistra světa do 20 let z roku 2007 byt a tak ho neváhal oslovit. Nakonec se domluvili. „Věřím, že se to projeví a do týmu dají zkušenost. Všechno se jedná o normální kluky, kteří si na nic nehrají,“ prohlásil Obdražl s tím, že kádru jinak zůstává stejný.

„Na A třídu bychom měli mít hodně kvalitní tým,“ poznamenal předseda klubu. Budoucí soupeři Milína už teď tuší, že nováček bude zle zatápět i favoritům soutěže a možná se k nim i přidá. I s těmito esy a vysokými trumfy tak nováček soutěže i pomýšlí, že by si do dvou let chtěl vybojovat posun do krajského přeboru.

Poslední posilou je Stanislav Gabriel, který v loňské sezoně nastupoval za rezervní tým Příbrami v ČFL. Vrací se tak do míst, kde s fotbalem začínal. Směrem ven zamířil pouze Václav Kuba, který je na zkoušce ve Spartaku Příbram. Pokud se prosadí, tak mu Milín nebude bránit v přestupu. Jinak se ze zdravotních důvodů rozloučil s aktivní kariérou Miroslav Obdržal mladší. Kvůli problémům s kolenem musel už vynechat i jarní část uplynulé sezony.

Na tohle se připravit nejde, říká o rozlučce Kvída. Na Příbram nezapomene

Změny nastaly i na lavičce. Po sedmi letech končí na lavičce trenér Václav Krejčí, který s Milínem zažil tři postupy a vytáhl ho “z pralesa" (III. třídy) až do současné I. A třídy. „Patří mu velké poděkování. Fotbalu věnoval spoustu času,“ uvedl předseda klubu.

Místo něj povede tým do nadcházející sezony František Barát, který už v minulosti chodil Milínu vypomáhat. V posledních měsících se ale situace změnila. Toho toho vedení klubu využilo a domluvilo se s ním na spolupráci. Jedná se o zkušeného kouče, který má týmu co dát. Barát se vrací do známého prostředí, ve kterém působil už v minulosti, kdy Milín působil ještě v ČFL.

Už pod jeho vedením odstartoval Milín zkraje týdne přípravu na novou sezonu. Na prvním tréninku se hlásilo 19 lidí a další čtyři byli omluvení. Obdržal se těší z konkurence uvnitř týmu. „Bude z čeho vybírat, a bude boj o dres,“ liboval si.