Za Černolice nastoupil překvapivě v útoku bývalý brankář Sparty David Bičík a dokázal vstřelit gól. Ovšem to už bylo za rozhodnutého stavu, kdy za akorát snižoval za hosty v závěru zápasu na konečných 1:5. V dresu domácích řádil zejména Chlasták, který srazil soupeře hattrickem.

Komu se zatím venku nedaří, jsou Daleké Dušníky. Zatímco doma jsou stoprocentní, tak ze hřišť soupeřů přijely potřetí s prázdnou. Naposled prohrály v Tlusticích 1:4, ačkoliv vedly díky gólu Pavlíka. Domácím ale ještě do přestávky zařídil obrat ve skóre Jirouch a ihned po změně stran navýšil náskok Badarau. Škoda dvou žlutých karet hostů v závěru zápasu. Utkání by se jinak obešlo bez postihu.

Duel vedoucího Milína s poslední Novou vsí pod Pleší orámovaly žluté karty. Už v první minutě ji viděl hostující Pacina. V úplném závěru pak jednu obdržel na domácí straně Moravec, který se do zápasu zapojil po hodině hry. V tu chvíli už outsider prohrával 0:4 a další tři zásahy ho čekaly ještě do konce utkání. Nakonec si favorit připsal doposud nejvyšší vítězství v rámci I. B třídy a favorit z Ligmetu dál vévodí soutěži.

