Trápení Sedlčan i v duelu s pátým týmem páté nejvyšší soutěže se projevilo hned zkraje zápasu, kdy hostující Dukay nejprve trefil z přímého kopu břevno a následně jeho druhou trefu musel likvidovat Jiráček. Rušno bylo i na druhé straně, avšak hráči Tatranu ukázali, proč jsou po šesti kolech poslední. Všechny střely končily na připraveném Vymazalovi.

Po změně stran vydržely Sedlčany odolávat Poříčanům přibližně hodinu. Dukayovu střelu ještě dokázal vytěsnit Jiráček na brankovou konstrukci, ovšem v 63. minutě musel čelit penaltě Makovského – bez úspěchu. Hosté se dostali do vedení, které jim následně navýšil nejaktivnější hráč hostů Dukay. Vedoucí celek byl poté do konce utkání aktivnější a hrozil zejména z brejků, naopak Tatran se marně snažil dostat do zakončení a podruhé v rychlém sledu odešel před vlastními fanoušky bez vstřelené branky.

Sedlčany – Poříčany 0:2 (0:0)

Branky: 63. Makovský (p), 74. Dukay. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Orálek – Petýrek, Špaček. Diváci: 177.

Sedlčany: Jiráček – Repetný, L. Brotánek, Novotný, M. Sirotek – Říha, Kouklík (60. Kdolský), Hanuš, Štemberk (71. Sosnovec), M. Krůta – V .Lípa.