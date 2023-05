Fotbalisté Podlesí mají co dělat, aby v letošní sezoně uhájili příslušnost I. A třídě. Od…

Sám přiznal, že na něj přišlo jaro, i když zatím jen to fotbalové. Formu načasoval skvěle a ve druhé polovině sezony tým táhne. „Bylo by fajn, kdyby zůstala nadále,“ podotkl Vohradský, který doufá, že mu spoluhráči budou nahrávat i v důležité dohrávce s Novým Strašecím stejně jako proti Jílovišti.

Reklama na fotbal! Vohradský hattrickem ozdobil divokou přestřelku Podlesí

Od jeho příchodu do Podlesí před třemi lety se jednalo o vůbec jeho hattrick v zeleném dresu. „Někteří si ani neuvědomili, že jsem ten hattrick dal. Největší odezvu měl samozřejmě,“ smál se Vohradský. Teď s jenom s napětím očekává, co kromě pokuty přijde dál. „Kluci mi zatím nic neříkali, ale od té doby, co jsem v Podlesí, tak se jedná o první hattrick. Tak doufám, že po mě nic chtít nebudou,“ přál si autor hattricku, jež se tak stává v posledních týdnech hrdinou Podlesí, protože už před 14 dny ho nasměroval k předchozí výhře nad Velkou Dobrou.

Všichni v týmu by byli rádi, kdyby si formu přenesl i na venkovní hřiště, kde se týmu z Příbramska dlouhodobě nedaří a zrovna ve Strašecí by rádi prokletí zlomili. „Nemyslím si, že děláme něco špatně. Ještě nám chybí kousek štěstíčka, které nám venku chybí. Na ten zápas se připravujeme fyzicky i mentálně,“ podotkl 22letý kanonýr. Tři body z tohoto duelu by totiž rapidně zvýšily šance na záchranu v soutěži.