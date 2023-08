Poté, co na konci minulé sezony získaly okresní double, si Petrovice vykopaly návrat do I. B třídy coby mistr příbramského okresu. „Jsme naladění a těšíme se, i když začátek bude docela těžký,“ uvědomuje si brankář a kapitán týmu Vít Zrůbek.

Cílem Petrovic nemůže být nic jiného než záchrana, i když v nadcházející sezoně bude těžší než kdy před tím. „Soutěž bude kvůli reorganizaci složitá. Nejsme úplně tak upjatí k tomu, že by se jednalo o něco, co bychom nemohli zvládnout a položilo nás to. Tak to je. Reorganizace je potřeba. Kroky, které se teď dějí, jsou ku prospěchu fotbalu,“ myslí si Zrůbek. Petrovice půjdou do B třídy s týmem, který v minulé sezoně válel v okresu. Žádné velké posilování či odliv hráčů nebyl. V jednání je příchod Václava Čandy z Krásné Hory.

Podobně jako Petrovice se vrací do skupiny E i Sedlčany B, které loni působily v déčku, které se na staré známe soupeře hodně těší. „Bude víc okresních derby. Je jedno jestli s Petrovicemi, nebo s nikým jiným. Když jsme byli v déčku, tak tam byla jen benešovská mužstva,“ podotýká Martin Havel, předseda TJ Tatran.

I ve městě hermelínu si dávají za cíl záchranu. „ Což ale bude těžké kvůli tomu, že padá minimálně pět týmů, tím že se jedna skupina bude rušit. Budeme bojovat jako lvi a uvidíme, jak se to podaří,“ říká Havel. Za sedlčanské béčku budou hrát zejména hráči, kteří vyšli z dorostenecké kategorie, aby měli lepší přechod do dospělého fotbalu, než si zaslouží místo v A-týmu. Podobnou filozofii má také rezerva Dobříše.

Tam si rovněž uvědomují strašáka ohledně více sestupujících týmů. Tím, že jich padá víc, tak soutěž bude náročná. Pro nás se ale nemění nic v tom, že budeme hrát s mladými kluky, aby si zvykali na velký fotbal. Uděláme všechno pro to, abychom se zachránili,“ uvádí Martin Liška. Potenciální pád o patro níž by v Dobříši brali s nadhledem. „Nebude to nic příjemného, když se sestoupí. Je to pořád ale fotbal. A kdyby mělo sestoupit víc týmů, tak bude kvalitnější okres,“ dodává Liška. Tým však přišel o jednu velkou osobnost. Kapitán Zdeněk Fic zamířil do Bohutína, kterému by měl pomoci vykopat I. B třídu.

Na záchranu rovněž myslí i v Nové vsi pod Pleší. Nejlepší celek z Příbramska, který loni skončil pátý, zůstává při zemi a také on bude myslet v první řadě hlavně na záchranu. „Nechtěli bychom ztratit ani bod. Chceme se zachránit v B třídě, nicméně se nebojíme,“ uklidňuje kapitán Jan Petrák. Zatím jedinou známou posilou je David Bohuněk z Třebska. O dalších se zatím jedná. Na druhé straně odešel David Kadlečík do Nového Knína zakopat si okresní přebor.