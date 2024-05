Sedm zápasů a pouze jeden získaný bod. Fotbalová rezerva Dobříše neodvratně míří do okresního přeboru. Její forma je mizerná a navíc ztrácí body i s týmy okolo, se kterými by měla bodovat, aby měla alespoň nějakou naději. Jenomže doma prohrála i s Tlusticí 0:3 a k tomu dohrávali ještě o deseti. Vzhledem k jejímu losu do konce sezony by se vyhnutí sestupu rovnalo zázraku.