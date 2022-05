NHL hřiště v Jílovišti sedlo Podlesí náramně. Siegl odcházel s debaklem

V závěru zápasu ale Novák viděl druhou kartu, když se ve strkanici přetahoval se soupeřem o balón, tím pádem dostal červenou a musel jít předčasně do sprch. Do brány tak musel nerozchytaný náhradník, který v nastavení dvakrát inkasoval a Černolice tak vytěžily ze zápasu bod, se kterým možná ani samy nepočítaly. „Zkrat! Hraji fotbal dlouho, ale něco takového jsem zažil poprvé,“ nechápal Petrák. „Zápas jsme měli dotáhnout do vítězného konce,“ posteskl si vzápětí.

Utkání mohlo dopadnout jinak, stačilo proměnit jednu z mnoha dalších slibných příležitostí. Za stavu 1:4 šli totiž hosté čtyřikrát sami na bránu. Dvakrát je ale vychytal gólman a v dalších dvou případech situaci špatně vyřešili.

O druhé místo a ještě i o postup se dál přetahuje Milín. Ve středu doma zvládl dohrávku s Petrovicemi a na vlastním hřišti uspěl i proti Rožmitálu pod Třemšínem, který porazil 2:1. „Vydřené vítězství!“ ulevil si předseda Miroslav Obdržal. Domácí dobývali v prvním poločase branku soupeře, ujala se ale pouze příležitost Kunce, když vystihl malou domu a udělal kličku gólmanovi.

FOTO: Spartak suverénně ovládl šlágr jara. Doksy odjely s debaklem

Další změna skóre přišla až v poslední čtvrthodině hry, kdy Šídlo zamířil přesně hlavou po standardní situaci. Rožmitálu se ale povedlo v závěru snížit zásluhou Hrušky a dokonce sahal i po vyrovnaní. Velkou šanci hostů, kteří do utkání zapojili minimálně tři dorostence, jež už měli v nohách vlastní dopolední zápas, ale zlikvidoval brankář Poplštein.

V dalších dvou zápasech obdržely týmy z Příbramska velké debakly. Petrovice prohrály na půdě Králova Dvora 0:5 a spadly tak na poslední místo. Lídr soutěže ale přidal čtyři góly až v posledních třiceti minutách. Dobříš stejným poměrem prohrála doma s Cerhovicemi, kdy hostům výrazně pomohl hattrick Fulína a další dvě branky Herejta.

Utkání mezi rezervou Sedlčan a Jinočany výrazně ovlivnila červená karta ve dvacáté minutě na domácí straně. Kouklík ve snaze zabránit gólu soupeři zahrál úmyslně rukou a Jinočany okamžitě přesilovku využily a ještě do přestávky rozhodly o vítězství.