Nová Ves pod Pleší se hodně rychle vzpamatovala ze středečního debaklu 0:6. I tentokrát hrála mnoha místech spousta zraněných hráčů. „Anglický týden pro amatérský fotbal není moc dobrá varianta a od toho se odvíjel průběh zápasu, utkání nás tak nezastihlo v nejlepší kondici, nicméně si nemyslím, že hráči v těchto soutěžích nepřemýšlí, zda se v týdnu vyhrálo či ne. Za středou jsme se vůbec neohlíželi,“ mínil Michal Held, jinak vicemistr světa do 20 let z roku 2007.

Duel s Loděnicí byl podobný tomu v Cerhovicích. Rozdíl byl ale v tom, že ač měli domácí spoustu gólových šancí, tak je na rozdíl od předchozího soupeře neproměnili. Novou Ves už tradičně podržel několika skvělými zákroky gólman Novák. Hosté následně vytěžili z minima maximum. Borákem se dostali. Za domácí srovnal Smetana, avšak deset minut před koncem si dal vlastní gól Novotný a Nová Ves se mohla těšit ze tří bodů.

Nyní si v Nové Vsi odpočinou. Další utkání budou hrát už klasicky o víkendu. Hlavně se těší, že vyléčí šrámy, navíc se do sestavy vrátí někteří zranění borci. „Měli by se nám vrátit minimálně dva hráči, což je na krajské úrovni znát. Doma s Černolicemi by náš výkon měl být znát nejen výsledkově, ale i herně,“ podotkl Held.