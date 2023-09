„Překvapilo nás, co se stalo na Spartaku. S Jiřím Kvasničkou, který na Nové Vsi dlouhodobě dělal předsedu, jsme se bavili a shodli jsme se na tom, že pana Králíčka oslovíme, protože situace v klubu není dobrá, co se týče fungování celé organizace. Vše dělám vesměs já a Ladislav Petrák (šéftrenér mládeže). Ostatní pomáhají s opravami okolo hřiště a nikoliv ohledně provozu,“ vysvětluje důvody starosta Sokola a šéf klubu Jan Petrák, proč se rozhodl k oslovení Vladimíra Králíčka.

Šedesátiletý funkcionář nakonec posléze na nabídku kývl. „Poté, co jsem skončil na Spartaku, tak mě někdo oslovil a jedním z prvních klubů byla Nová Ves, což mě potěšilo, ale taky jsem nevěděl, co z toho může vzniknout. Zaujalo mě hodně, že areál je v nádherným stavu a Láďa (Ladislav Petrák) i Honza Petrák jsou nadšenci, kteří do fotbalu dělají hodně. Potenciál zázemí kabin i rozvoje areálu tady je,“ komentuje Králíček.

Osobnost Deníku: Šéfa Nové Vsi těší, že si lidé obec pojí s fotbalem

O mužském A-týmu v I. B třídě se ví delší dobu, že kádr je přestárlý a jeho přestavba je nevyhnutelná a možná už měla přijít. „Už třetí sezonu jedeme přes závit a je otázka času, kdy nás to semele a sestoupíme,“ podotýká Petrák. On sám říká, že už chce končit pět let a víc se věnovat funkcionářské pozici. I z toho důvodu angažovala Nová Ves Králíčka.

Jedním z prvních kroků nového funkcionáře by měl být příchod nových hráčů a postupně je zabudovat do týmu. Zatím se stihl s hráčským kádrem Nové Vsi seznámit. Jeho první zkušenost byla při utkání s rezervou Dobříše, kterou Sokoli prohráli 1:3. „I. B třídu jsem neznal a zarazilo mě, že věkový průměr je 38 let, po zařazení dorostenců na 33, což není ideální. V Nové Vsi je široká základna, tak jsem si řekl proč toho nevyužít,“ přibližuje Králíček.

Šedesátiletý zkušený činovník sám odmítá, že by do Nové Vsi přišel dělat revoluci a chytrolína, jak vše musí být a pomocí lusknutí prstu činit zázraky. „Jde mi o sondování situace a zjišťování, jaké jsou tady možnosti a evoluční cestou se dostat na stabilní a vyšší úroveň krajského fotbalu. Mým cílem by bylo, že by se měl kádr stabilizovat pro B třídu, ale proč se nepokusit o vyšší příčky. Určitě by A třída Nové Vsi slušela,“ hlásí Králíček, který vzápětí pokukoval i po krajském přeboru. Petrák má však střídmější ambice. „Myslím si, že I. B třída, možná A třída je pro Novou Ves akorát. Divize už je moc,“ klidní situaci šéf klubu.

„Nepřicházím s tím sem udělat kraj, jenom říkám, že by se tam mělo a mohlo směřovat. Kdyby se nechal kádr v tomhle stavu a nic se nedělalo, tak hrozí pád. I. A třída by Nové Vsi slušela vzhledem k velikosti obce, areálu či podpoře obce. Jsem přesvědčen, že do dvou let je tohle realizovatelné,“ upřesňuje Králíček.

Dobříš začala, jak loni skončila. V derby přehrála Novou Ves

Petrákovi i Králíčkovi bude v klubu pomáhat i nadále předseda Filip Onderka, který pomůže klub zajistit po finanční stránce navíc se bude snažit nadále shánět hráče. Kapitán a šéf Petrák si od Králíčka slibuje, že pomůže celé organizaci například v komunikaci s obcí. „Sice nás podporuje, avšak vázne debata ohledně vize či zvelebení areálu. Vesměs si myslím, že na tohle nemáme čas,“ říká Petrák.

Na tento úkol je Králíček připraven. On sám se už seznámil finanční stránkou Nové Vsi a už měl několik nápadů a myšlenek, jak inovovat tamější areál. „Když jsme si rozebírali ekonomiku a podporu oddílu, tak ta je na velmi slušné úrovni. Od obce je zajímavá a určitě se tam najdou prvky, kdy se bude moct rozšířit, když se přijde se smysluplným řešením,“ vysvětluje Králíček.

On sám už nastínil nějaké plány a ambice. Například pokusit rozšířit dosavadní fotbalový areál. „Pokusím se domluvit s obcí, protože je tam prostor na jedno hřiště, k tomu minitribuna a přilákat kolem 300 až 400 lidí. Je to trošku vyšší cíl, ale proč k němu nekráčet. Vidím ho jako realizovatelný,“ hlásí sebevědomě Králíček.

Nejdůležitější je ale teď sehnat hráče a zachránit pro I. B třídu. Vyhledávat nové tváře a postupně je zabudovávat, aby získaly zkušenosti od Michala Helda či Honzy Petráka. Vyšší soutěž přijde s novými a mladými hráči. „Určitě bych jí nehrál já ani další čtyřicátníci. Já na Nové Vsi pět let končím s fotbalem. Ale hraju pořád, protože jsem stále jedenáctý. I tohle by se mohlo změnit a já se začnu věnovat funkcionářské činnosti,“ objasňuje Petrák.

Návrat starých známých i strašák. I. B třída bude složitá, shodují se kluby

Pro Králíčka ale nastane v Nové Vsi nová situace, zatímco ve Spartaku byl muž číslo jedna, v novém klubu se bude muset občas podřídit. „Beru to tak, že přicházím s nějakými nápady. Nemám s tím problém a respektuji, že jsem přišel do nějakého prostředí, které jsem nevytvořil. Budu se ho ale snažit povznést na vyšší úroveň s lidmi, které jsou tomu oddané a žijou tím. Pro mne to bude novum, nicméně nebudu mít problém se o těch myšlenkách bavit,“ říká Králíček. „V případě, že by se nám něco nelíbilo, tak bychom určitě k tomu něco řekli a hledali kompromis,“ dodává Petrák.

Podle Petráka má Králíček do Nové Vsi pod Pleší přinést oživení klubu. Vypracovat například projekty, které předtím nikdo v organizaci nedělal. „My jsme pracovali ze dne na den a plán do budoucna nám chyběl. Když se přijde s něčím a přijde se na obec, tak zastupitelstvo bude rádo, že se něco vypracuje. I tohle by se mohlo změnit,“ nastiňuje Petrák.

O konkrétní funkci Králíčka v klubu zatím není řeč. „Vidíme to tak na zimní přestávku. Je dohoda, že pan Králíček se bude pohybovat v klubu a poznávat, jak to v našem vesnickém oddíle všechno funguje. Po nějaké době si sedneme a vše vyhodnotíme. Mohu prozradit, že již proběhla schůzka se starostkou obce, kdy pan Králíček měl plnohodnotný mandát mluvit na obci za fotbalový klub,“ říká starosta obce sokolské.