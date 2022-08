Nejen menší hřiště, ale také překvapivě vysoká tráva dělala hostům v úvodu problémy. První poločas tak patřil domácím. Jíloviště se po zásluze dostalo do vedení, ačkoliv při úvodní trefě zápasu mu pomohlo štěstí. Střela se otřela o patu Vrabce a od něj se míč odrazil do brány. Brankář Poplštein nemohl s tím nic dělat.

Hosté se však vzpamatovali a v závěru poločasu se postaral o vyrovnaní autor hattricku z generálky. Gabriel chladnokrevně proměnil standardku. Když už se zdálo, že se půjde do šaten za remízového stavu 1:1, tak o minutu později po gólu hostujícího útočníku se výstavní trefou prezentoval Rada, který zamířil přesně do horního růžku.

Druhá půle přinesla nejprve hluchou čtvrthodinu, kdy se na hřišti téměř nic nedělo. Domácí i s Janem Rajnochem v čele následně s přibývajícím časem odpadávali a tempo začínal přebírat Milín, který soupeře sice zatlačil, avšak o vyrovnání se snažil marně. Hostům navíc chyběl i excelentní střelec Rom, který je gólově táhl v minulé sezoně.

Milín tak vstoupil do nové sezony porážkou na hřišti Jíloviště. „Domácí byli první poločas lepší. Za druhou půli nemám týmu co vyčíst. Možná jsme zaplatili nováčkovou daň. teď budeme hrát dvakrát doma, tak uvidíme. Na bod to bylo,“ shrnul předseda Milína Miroslav Obdržal. „Chceme se rozkoukat, protože soutěž je a bude rozhodně kvalitnější a vymizí z ní takové rozdíly, jako byly v I. B třídě,“ dodal poté.

Jíloviště – Milín 2:1 (2:1)

Branky: 26. Vrabec, 45+1. Rada – 45. Gabriel. ŽK: 1:3. Rozhodčí: Pagáč – Stádník, Sandev. Rozhodčí: 120.

Milín: Poplštein – Vondrášek (80. Müller), Pastyrik, Peták (84. Švehla), Kvída, J. Obdržal – Kunc, Pohořálek, Šilhavý, Vrkoč – Gabriel.