Ondřej Jícha dnes 17:25

V nezvyklé roli odehráli fotbalisté Sedlce-Prčic poslední odehraný zápas v I. A třídě. Jen zřídka se stane, že do jdou do utkání ve velké roli favorita. V duelu, a především v derby, s Voticemi ale jím byli a porazili vysoko 5:1. Soupeři zároveň dali definitivní razítko sestupu do nižší soutěže.