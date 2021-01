Reprezentanti Příbramska v krajských fotbalových soutěžích, spojte se! Tak nějak by se dal charakterizovat plán Miroslava Obdržala na očistu středočeského fotbalu, který ji dle jeho slov potřebuje – stejně jako ostatní vrstvy fotbalové asociace - jako sůl. „Je to jednoduché, stačí přijít na okresní, potažmo krajskou valnou hromadu a tam si zvolit do výkonného výboru předsedu a dílčí členy, kteří budou prosazovat hlas většiny klubů příbramského okresu. Vždyť z našeho okresu hraje v krajských soutěžích zhruba deset mužstev, což není málo,“ vnímá potenciální sílu společné příbramské fotbalové koalice.

Předseda fotbalového Ligmetu Milín Miroslav Obdržal (uprostřed). | Foto: archiv klubu

Milín, další klub, který se prostřednictvím svého předsedy přihlásil k podpoře opozičního hnutí (F)evluce. „Udělalo na mě velmi dobrý dojem. Věřím, protože se s některými z těchto osobností znám a jsem s nimi v kontaktu, že to myslí s očistou fotbalu vážně. Jsou mezi nimi bývalí reprezentanti, případně výborní trenéři. Jsou to osobnosti, které český fotbal proslavily. Jsou uznávanými experty a jsem podle našich rozhovorů přesvědčen, že to myslí s fotbalem vážně,“ vysvětluje Obdržal.