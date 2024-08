Víkendový zápas ale přinesl jedno poprvé. Dobříš se premiérově v letošní sezoně dostala do vedení, když se v desáté minutě postaral o vedoucí gól Procházka. Jenomže pak přišly trable, které svěřence Jiřího Rychlíka trápí dlouhodobě. Promarněné šance a chyby v obraně, za níž draze zaplatí.

Tentokrát jsme vedli 1:0, přežili jsme soupeřův tlak v úvodu utkání i po vedoucí brance. Měli jsme šanci na 2:0, kterou jsme neproměnili a pak uděláme dvě hrubky, že si dáme góly sami. Ve druhém poločase jsme dostali další dva rychlé za sebou. U čtvrtého byl možná faul, ale nejsem o tom přesvědčený. Mančaft to srazí a hrozně dlouho se z toho hrabeme,“ litoval trenér Jiří Rychlík.

Mnohem víc ho ale štve, že drtivou většinu gólů nabídnou Dobříšští soupeřům sami jako například ve Psárech. „Mrzí mě to, jak v Tuchlovicích, tak i teď. Věděli jsme o louži veprostřed, přesto tam dáme přihrávku a soupeř jde sám na bránu. Nechápu,“ kroutil hlavou zkušený kouč. Jeho svěřenci následně díky druhému gólu Procházky snížili a dostali se do hry. Na víc už ale neměli. „I kdybychom při větším štěstí dali třetí gól, tak nevěřím tomu, že bychom vyrovnali. Soupeř pak hrál jednoduše a my se k němu nedostali,“ přiznal Rychlík.

Dobříš se tak už po třech kolech ocitla ve spodině tabulky ve společnosti Sedlčan a Doks, které jsou rovněž bez bodu. Všechny tři týmy inkasovaly dvouciferný počet branek a budou muset hodně rychle zabrat, aby jim ostatní soupeři neodskočili až moc.

„Když vidíme tabulku, tak jsme dostali 11 gólů ve třech zápasech, což je strašné. Soupeř nás vezme a po naší hrubce skóruje. Spoléháme se na něco místo na sebe. Musíme teď vyhrát, abychom se teď odpoutali a odskočili do středu. Nechci hrát o záchranu, ale musíme uhrát výsledek. Vidím, že jsme konkurenceschopní, ale musíme se vyvarovat podobných hrubek,“ uzavřel Rychlík.

Psáry – Dobříš 4:2 (2:1)

Branky: 33. a 53. Pouček, 27. Tichý, 55. Šimáček – 10. a 72. Procházka. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Asník – Zíka, Sandev. Diváci: 84.

Dobříš: Beránek, Procházka, Liška, Puchmajer (71. Čihák), Šrain (60. Obermajer), Janda, Boudník (87. Chýla), Petrlík (66. Plop), Machač, Havlík, Píša.