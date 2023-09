Trenéři Doks ale věřili, že obrat přijde. Už díky silné lavičce. „Dost jsme na to sázeli, Chaloupka i Čampulka sice v týdnu nemohli moc trénovat, ale na střídání byli připraveni a přinesli na hřiště kvalitu. Byl to náš plán, trpělivě makat, co nejvíc soupeře unavit, být maximálně aktivní, nenechat je vydechnout. Vyšlo to,“ byl rád kouč domácího celku Martin Škvára. Když chystal střídání dalšího kvalitního borce Samka, udeřil v 74. minutě Josef Galbavý, který zamířil přesně k tyči a vyrovnal.

„Přestali jsme plnit věci, které jsme měli. Rozhodil nás nepísknutý faul, k tomu ztráta koncentrace. Vedeme 1:0, dostaneme gól a myslíme si, že si z nás všichni posadí na zadek a ono to tak není,“ uvedl na druhé straně trenér Dobříše Jiří Rychlík.

Od té chvíle hrály jen Doksy. Chaloupka nádherně nabil Nesládkovi, který svou třetí možnost v utkání už proměnil. Zkušeného Webera v bráně Dobříše pak překonal ještě jednou hlavou po parádním centru Galbavého. Hosté mohli odpovědět Pokorným, ten se ale úplně netrefil. „Měli jsme brejky, akorát jsme se nedostali úplně do zakončení ani neměli podporu ze druhé vlny. Pak jsme se vytratili,“ konstatoval Rychlík.

Doksy nakonec zvítězili 3:1 a připsaly do tabulky důležité tři body. „Herní nedisciplinovanost nás stála body. Prvních šedesát minut jsme měli rozjeté na úspěch, za zbylých třicet ne. Domácí vyhráli zaslouženě. Nevím, zda jsme se báli o výsledek, malinko jsme zalezli. Nemyslím si, že bychom odešli kondičně, ale spíš jsme se obávali, abychom ubránili 1:0, což zatím neumíme,“ přemítal nahlas dobříšský trenér.

„Jsme spokojeni s tím, jak tým zápas odehrál. Dlouho jsme nemohli dát gól, což nebylo komfortní, ale věřil jsem, že Dobříš prostě porazit musíme,“ dodal Martin Škvára, jehož tým hned v úterý čeká dohrávka v Mnichově Hradišti.

Branky: 74. Galbavý, 79. a 81. Nesládek – 2. Janda. Rozhodčí: Benák. Diváků: 130.