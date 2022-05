„Špatný zápas z naší strany. Hned zkraje zápasu jsme prohrávali 0:2, pak se samozřejmě hraje hůř,“ smutnil kapitán hostů Petr Jůn. „Dali jsme rychlé dva góly. Soupeř poté přestal hrát. Začalo nám to tam padat a doufám, že nám forma vydrží do dalších zápasů,“ přál si hrdina středečního večera.

Milín zápasu naprosto dominoval a ještě do poločasu přidal další dvě branky. Půl tuctu dovršil po přestávce, Kunc navíc dovršil hattrick a po něm si mohl vychutnat potlesk při střídání. Zase jsme se dotáhli. Králův Dvůr jede do Jinočan. Ještě se to může zamotat,“ těšilo autora tří branek.

„Soupeři měli očividně sehrané nějaké akce, které jsme špatně zastavovali. Pak nám tam probíhali v obraně a z toho jsme dostali góly,“ shrnul Jůn, jehož Petrovice po obdrženém kanáru nadále zůstávají předposlední.

Milín – Petrovice 6:0 (4:0)

Branky: 8., 34. a 68. Kunc, 3. Zákoucký, 13. Obdržal, 51. Rom. ŽK: 0:2. Rozhodčí: Žáček – Stehlík, Hlavnička. Diváci: 60.

Milín: Poplštein – Rom, Peták,Pacina, Šídlo – Kuba (43. Synek), Malý, Zákoucký (57. Švehla), Šilhavý, Obdržal – Kunc (70. Vrkoč).

Petrovice: Zrůbek – Mašata, Chlasták, Kicl, Jůn, Schwarz, Dvořák, Kubec, Podlipský, Szabó, Kubíček.