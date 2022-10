Do puntíku splnili taktiku ušitou na míru trenérem Vlastimilem Zelenkou. „Od začátku zápasu jsme věděli, co chceme hrát. Splnili jsme pokyny trenéra a zápas dotáhli do vítězného konce. Takže skvělé!“ jásal dvougólový hrdina Tatranu Matěj Sochůrek. Domácí hráči měli informaci, že gólman Velimi David Dejmek často vyráží balóny před sebe a právě díky přesným dorážkám dvakrát skórovali.