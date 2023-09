Zatímco ve středu zvládli těžký zápas v Jílovišti, o víkendu se vrátili tvrdě zpátky na zem. Fotbalisté Sedlce-Prčic byli hodně daleko od toho, aby navázali na středeční výkon v rámci I. A třídy a ve Vestci schytali debakl 0:7. „Pro nás tvrdá facka,“ konstatoval po utkání kapitán Marián Prchlík. Nicméně věří, že jeho parta odčiní vysokou porážkou už proti Nelahozevsi.

Sedlec-Prčice prohrál vysoko ve Vestci 0:7 | Foto: Deník/Martin Mangl

Tým Sedlce-Prčic předvedl zcela opačný výkon, než tomu bylo ve středeční dohrávce. „Co k tomu říct. Bohužel bez pěti hráčů základní sestavy na takový tým, jako je Vestec nestačíme. Je to hlavně z toho, že jsme se nesešli,“ hledal těžko slova kapitán nováčka soutěže.

Do dvacáté minuty se přitom hrál vyrovnaný zápas a nic nenasvědčovalo k tomu, že si Sedlec-Prčice odveze domů příděl o sedmi gólech. Hosté přitom mohli sami otevřít skóre. Hned zkraje měli k dispozici standardní situaci, nicméně domácí ji přežili a pak už úřadovali jen oni. „Vestec je zkušený tým. Ze sedmi střel dal sedm gólů, potrestal každou naší chybu. Vyhrál zaslouženě a bude hrát určitě nahoře. Pro nás ponaučení,“ měl jasno Prchlík.

Pro Sedlec se zvlášť po středeční výhře jednalo o velké zadostiučinění. „Pro nás tvrdá facka. Spadneme zpátky na zem. Náš výkon byl za očekáváním. Nepředvedli jsme maximum a kupili jsme chybu za chybou,“ řekl kapitán týmu. I na něm bude, aby tým co nejrychleji dal do pořádku zejména po psychické stránce a připravil se na další duel proti poslední Nelahozevsi, kde by si chtěl nováček soutěže spravit chuť. „ Věřím, v tom zápase navážeme na předchozí naše výkony,“ uzavřel Prchlík.

Vestec – Sedlec-Prčice 7:0 (3:0)

Branky: 14. Maňák, 32. Matysík, 43. Hendrych, 54. Ježdík, 57. Ptáček, 63. a 89. Minha. ŽK: 1:0. Rozhodčí: Mansour – Kocman, Jeník. Diváci: 30.

Sedlec-Prčice: Nerad – Sedláček, J. Kabíček, Raček, D. Kabíček – Prchlík, Všetečka, Hájek, Molnár (46. Kaprál) – Novák, Davídek.