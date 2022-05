Klíčovým okamžikem celého utkání byl drtivý nástup domácích do druhého dějství. Hráči Spartaku bleskově udeřili a po třiceti vteřinách jim zařídil vedení přízemní střelou Jonáš Pavlišta. Na něj pak navázal dvěma trefami Karel Češka a Příbramští měli rázem pohodlný třígólový polštář. „V kabině jsme si řekli, že musíme hrát lepší fotbal. Trošku jsme se zvedli a od první minuty ve druhém poločase jsme do toho vlétli. Pak jsme si zápas pohlídali,“ komentoval utkání Pavlišta.

„V kabině si řekneme, že musíme nastoupit do druhé půle, jako jsme hráli tu první, a místo toho dostaneme za třicet vteřin gól, za chvíli dalšího a bylo po zápase,“ kroutil hlavou strašecký Patrik Svoboda. Hosté přitom vstoupili do utkání výborně. Právě díky trefě 28letého fotbalisty se dostali do vedení. Jenomže už o dvě minuty později bylo srovnáno. „Říkáme si, že vždy začneme začátek poločasu, dáme branku, domácí dostaneme pod tlak a za chvíli inkasujeme na 1:1,“ smutnil autor první branky hostů. Přitom podle jeho slov odehrál celek z Rakovnicka první poločas velmi dobře a plnil taktické pokyny.

Domácí naopak inkasovaný gól probudil a od té doby byli lepší. „Byla to první šance utkání, tak jsme si nepohlídali hráče. Pro náš tým nejsou první góly moc přínosné. Vždy mi připadá, že nám svážou nohy. Každopádně jsme jako tým zabojovali a dovedli jsme zápas do vítězného konce. Takže toho si cením ještě víc,“ těšilo Pavlištu.

Od té chvíle měl Spartak jasně navrch. V prvním poločase hrozil zejména centry z pravé strany nebo díky rohovým kopům, kdy hosté měli co dělat, aby odvrátili všechny hrozby. Slepička navíc trefil břevno. Stejně tomu tak bylo i po změně stran, tam ale dokončil jeho akci po odraženém balónu Češka.

Hostům patřil nejen začátek zápasu, ale i konec. Nejprve se po standardní situaci snažili nachytat Holana, který si však střelu k tyči pohlídal. Následně ale jeden z domácích zahrál ve vápně rukou a kapitán Strašecí Jan Ducár bezpečně penaltu proměnil.

Spartak se tak díky výhře přiblížil k postupu do krajského přeboru. Druhé Doksy navíc prohrály v Klecanech a tak se jeho nejbližším pronásledovatelem stala se tříbodovou ztrátou Nelahozeves. „Ještě je hafo bodů ve hře. Byla by to sladká tečka na konci sezony, že by se tady po koroně znovu vybojoval kraj, který na tento areál patří,“ mínil Pavlišta. „Spartak v téhle soutěži nemá co dělat. Má být minimálně o patro výš, ne-li v divizi, protože má krásný areál,“ dodal Svoboda.

Spartak Příbram – Nové Strašecí 4:2 (1:1)

Branky: 50. a 53. Češka, 6. Vošmik, 46. Pavlišta – 4. Svoboda, 88. Ducár (p). ŽK: 2:1. Rozhodčí: Chládek – Tichý, Mižič. Diváci: 110.

Spartak Příbram: Holan – Prokeš, Vošmik, Hančár (55. J. Drašnar), Pilík (66. Špindler) – Kadlec, Šváb, Češka (78. D. Drašnar) – Pavlišta (78. Chýla), Matějka (46. Matějka), Slepička.

Nové Strašecí: Klíma – Mžourek, Hamborský, Nováček, Ducár, Gregor, Podzemský, Krupička (64. J. Mrázek), Svoboda, Titlbach, Trégr (77. Hejduk).