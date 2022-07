„Souvisí to s odchodem hlavního mecenáše, který omezil podporu klubu. Důvody jsou tedy veskrze ekonomické. Neznamená to ale, že by byl provoz klubu ohrožen. Toho se to nedotkne,“ vysvětluje předseda klubu Miloslav Nergl.

Tým proto zamířil z krajského přeboru hned o tři soutěže níže. Nepřihlásil se do I. A třídy ani do I. B třídy a v příštím ročníku bude hrát jen okresní přebor. Mužstvo tak pochopitelně čeká zásadní proměna. „Měli jsme B tým, takže to bude v podstatě tak, že se zruší A tým a budeme mít jen jedny dospělé,“ popisuje Nergl.

„Odměny hráčům A týmu se omezily už na přelomu podzimu a jara a hráči neakceptovali snížení za cenu, že bychom šli o nějakou soutěž níž. Drtivá většina hráčů proto odešla a našla si nová angažmá,“ dodává.

S krajským přeborem se tedy loučí jeden úspěšný tým. Klíčany strávily v přeboru středních Čech pět sezon a nevedly si vůbec špatně. V prvním roce skončily osmé, následně svoje umístění o pozici vylepšily. V koronavirových sezonách, které se nedohrály, pak celek z Prahy – Východ skončil dokonce první a druhý. V letošním kompletním ročníku pak bral třetí místo.

„Z hlediska prestiže to samozřejmě mrzí. Fotbal je ale takový, hraje se dál. Věděli jsme, že tahle situace může nastat. Když máte jednoho silného podporovatele, tak k takové věci dřív nebo později může dojít. Nejsme první ani poslední, koho to potká,“ krčí rameny předseda klubu.

Podle jeho slov má teď tým pro další roky jasné cíle. „Pro příští a přespříští sezonu je úkolem to stabilizovat. Pak se můžeme zamyslet o posunu výš. Zázemí máme slušné, to se během let vybudovalo. Pokud by byly cíle posunout se z okresu, tak to ale není záležitost této ani další sezony,“ hlásí.

Z mapy středočeského přeboru tak mizí jeden z nejlepších týmů. Klíčany v tomto ročníku posbíraly 62 bodů a před sebe pustily jen Dobrovici a vítěznou Velim. Zatímco šampion postup odmítl a druhé Dobrovice se radují z postupu, třetí celek míří hluboko dolů. Rozhodně se ale nemá za co stydět.

„Můžeme být pyšní, že jsme se nahoru dostali silou kádru a fotbalem, ne zákulisními záležitostmi, kterými byl fotbal hodně prolezlý,“ zakončuje pyšně Nergl.

