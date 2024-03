Fotbalisté Podlesí dali zapomenout na mizerný vstup do jara a v domácím prostředí složili reparát. Proti rezervě divizního Kladna, které mělo s sebou několik hráčů z A-týmu, se jim podařilo po přestávce skóre zápasu otočit a zvítězit 3:1. Dvakrát v závěru zápasu se trefil Jandera.

Podlesí zahájilo jaro doma výhrou 3:1. | Foto: Ondřej Jícha

Kladno i podruhé na jaře posílilo znatelně sestavu béčka o hráče A-týmu včetně navrátilce z Hřebče Procházky. Do poločasu se zápas vyvíjel v jeho prospěch, když Podlesí v úvodu zahodilo dvě velké šance a po dvaceti minutách hosté přidali. Rychlík Truhlář zahodil únik, ale v poslední minutě se prosadil po rohu, hlavou vrátil míč do ohně, kde další spíš menší hráč Čermák (střídal zraněného Slabého) otevřel skóre.

„Budu soudný a prvních patnáct minut jsme měli dobrý vstup do utkání, k tomu jednu dobrou možnost a dva náznaky. Pak se obraz hry začal překlápět pro Kladno. Hodně jsme kazili, k tomu mnoho ztrát. Spíš jsme běhali a bojovat o každý balón. Spíš jsme byli v defenzivě a špatně jsme kombinovali,“ uvedl kouč Podlesí Marek Branžovský.

Po přestávce se Kladnu zase dařily brejky, nicméně rychlík Truhlář neměl naštěstí pro Podlesí v koncovce den a šance zahazoval. Na druhé straně se domácí prosadili důrazem po rohu a bylo vyrovnáno. Když si pak brankář Cimrman rozmyslel svoje vyběhnutí a zacouval, trefili domácí přesně následný centr a vedli.

Za vyrovnáním se cpal Blažek, ale zadák Vojtíšek ho zastavil jako poslední faulem. Vyvázl se žlutou a hosté standardku nevyužili. Místo toho otevřeli na konci hru a domácí je ztrestali třetí brankou.

„Utkání jsme vyválčili tak, že jsme vyřešili dvě situace na 2:1, kdy jsme jí proměnili po kvalitním centru a zakončení hlavou. U třetího gólu Kladno otevřelo hru a my jsme využili jeden brejk. Kladno bylo dobrý mančaft – mladí, naběhaní kluci, fotbaloví. Jsem trošku zaražený, kolik mají bodů, protože je to tým, který by měl hrát ve vyšších patrech. Je potřeba soupeři vyjádřit respekt,“ řekl kouč domácího celku Marek Branžovský.

„Nehráli jsme špatně, hlavně zhruba od dvacáté minuty, bohužel nedáváme šance, tentokrát hlavně Mára Truhlář. Urostlejší a silnější domácí hráči nás za to potrestali. Sice nás chválili za hezký fotbal, ale co je to platné, body mají oni,“ litoval trenér Kladna B Tomáš Abrham.

Podlesí – SK Kladno B 3:1 (0:1)

Branky: 51. Jiránek, 80. a 90. Jandera - 45. Čermák. Rozhodčí: Fejfar - Týče, Husák. Diváci: 70.

Podlesí: Zykán – Mišun, Buch (63. Hausleitner), Trefný (66. Vojtíšek), Polák, Drašnar, Šlapák, Jiránek (44. Vohradský), Jandera, Havelka (58. Havelka), Halamai (58. Šrajn),

Kladno: Cimrman – Janda (83. Abrham), Noll, Pechr, Veiner (89. Jančí) – Truhlář, Slabý (33. Čermák), Blažek, Klvaň (83. Čapek) – Novák, Procházka (73. Daníček).