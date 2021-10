Po dvou zaváháních se mohli opět radovat z vítězství. Fotbalisté Spartaku Příbram zvítězili ve 12. kole I. A třídy a dotáhli se zpět k čelu tabulky. V domácím prostředí deklasovali Votice 8:0. Jasno ale bylo už po poločase snů, kdy hostům nastříleli šest branek. Velkým faktorem byl navrátilec do sestavy po zranění, Miroslav Slepička, který se podílel na většině gólů domácích.

Spartak Příbram doma přejel Votice 8:0. | Foto: Ondřej Jícha

Když ve 12. minutě po krásné akci z pravé strany zakončoval do prázdné brány Češka, málokdo by čekal, že se spustí až taková lavina gólů. Nicméně i tak vysoké vítězství Příbramští brali všemi deseti. „Určitě bylo potřeba. Míra (Slepička), který se vrátil, tak nám dodal klid do koncovky a s tím rostou i výkony okolo,“ řekl Ondřej Matějka, jehož krásná rána udělala tečku za prvním poločasem.