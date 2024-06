Dvě kola před koncem sezony ztrácíte na spoluhráče Václava Kadlece tři góly. Jak to máte mezi sebou? Nemyslím, že by Venca byl sólista či dával góly. On je tady od toho, aby tvořil hru, moc se nenaběhal a rozdával balóny. Z nás je tady nejfotbalovější. Není to tak, že by chtě za každou cenu dávat co nejvíce gólů.

Jsou mezi vámi dostihy či sázky, kdo se stane nejlepším střelcem?

Občas, když dám dva góly a on ne, tak si ze mě dělá srandu, abych další nepřidal, nebo mě trenér vystřídal. Nějaké velké hecování mezi námi nimi.

Což bylo vidět v utkání s Chlumcem, kdy jste mohl dávat míč do prázdné, přesto jste mu přihrál.

Často se nechám uřvat nevolím úplně správná řešení. Ale tehdy jsem mu o poločase slíbil, že si dá gól, tak jsem dodržel slovo.

Minutu před tím nedal prázdnou branku. Neváhal jste, jestli mu máte přihrát?

Nám úplně nejde o to, kdo dá góly. Hlavně, že vyhrajeme a všichni jsou spokojení. Atmosféra na tréninku je pak jinak.

Na druhou stranu ale vyhráváte téměř pořád.

Kolikrát jsme měli ale také štěstí. V Tochovicích jsme byli horším týmem a vyhráli jsme 1:0. V letošní sezoně nám jde štěstí naproti, až na jedno zaváhání v Sedlčanech, nicméně kvalita týmu je znát. Soutěží jsme propluli suverénně.

Čekali jste, že budete až takhle dominantní?

Před sezonou jsme si řekli, že chceme hrát do nejlepší pětky a uvidíme. Pak, jak jsme se rozjeli v první polovině sezony, tak jiné myšlenky než na postup nebyly.

Při vašem složení kádru by bylo umístění do top pětky trošku alibistické, ne?

To určitě. Byli jsme nováčkem a týmy jsme většinou neznali, jenom Tochovice, Sedlčany a Dobříš. Po pěti zápasech jsme zjistili, že to půjde a pak už jiné myšlenky než na postup nebyly. Jsme rádi, že to takhle dopadlo a pět zápasů před koncem sezony bylo hotovo.

Nyní vás čeká divize. Vy asi tušíte, co vás čeká, co ale zbytek týmu?

Hráči jsou tady zkušení. Většina z nich hrála ligu i výš. Divize se od kraje lišit bude, ale zas tak velký skok to nebude. Větší rozdíl bude mezi divizí a Českou fotbalovou ligu. V příští sezoně chceme hrát v horní polovině tabulky.

Budete i tam suverénní, nebo poznáte vlastní strop?

Divize je hodně soubojová a ne moc o fotbale, který chce hrát náš tým, takže to budeme mít těžké.

Na druhou stranu v krajském přeboru jste na tom byli podobně. Kdo si chtěl s vámi zahrát fotbal, tak si odnesl debakl.

Většinou týmy, které proti nám chtějí hrát fotbal, tak jim to ublíží. Kvalita v našem týmu je oproti ostatním viditelná. Kdo se nesnaží hrát s námi fotbal, tak má větší šanci.

Vy jste v Milíně evidentně spokojen. Co jste tady našel?

Jako jeden z mála jsem odtud. Mám k tomu nějaký vztah. Líbí se mi tady, je tady super parta a mám to kousek na tréninky. Vyjdou mi tady vstříc.

Co pro vás jako odchovance znamená, že se bude hrát v Milíně divize?

Předseda odvádí výbornou práci. Přivedl posily. Vše šlape, jak má. Do divize mají přijít ještě dva, tři hráči a uvidíme, kam se budeme posouvat. Tým je fakt super a všichni jsou tady spokojení.

Vy jste se hodně podepsal pod tím postupem. Co na to říkáte?

Myslím si, že se na fotbal hezky kouká. Lidi baví, mají ho rádi a chodí jich čím dál tím víc. Divize přiláká další. V klubu jsou všichni jedině rádi. Sponzor si teď dělal srandu, že za rok ČFL, ale to byla spíš nadsázka.

V příští sezoně budete v divizi, kde si zahrajete proti béčku Příbrami, za které jste hrál. Bude souboj s ním pro vás pikantní?

Co mám informace, tak když spadlo áčko, tak se béčko úplně rozpustí. Takže těžké teď soudit.

Vy jste Příbramí prošel. Čekal jste, že skončí takhle špatně?

Působil jsem tam deset let. Příbram patřila vždy do první ligy. Chodil jsem se na ní koukat, když jsem byl malý. Představa, že bude hrát ČFL, je nepřípustná pro všechny lidi v okolí, což je špatná zpráva jak pro celou Příbram, tak pro celý okres. I akademie asi ztratí kvalitu.

Co tam je největším probléme, který tam je už delší dobu?

Všude je to o penězích. Není žádné tajemství, že tam nejsou a zadarmo v Příbrami asi nic nikdo dělat nebude.

Proč vy jste z Příbrami odešel?

Dal jsem přednost kariéře v zaměstnání než fotbalisty. Vzhledem k mému věku a konkurenci jsem neviděl potenciál pokračovat v poloprofesionálním fotbale.

A s jakými pocity?

Určitě mám k Příbrami nějaký vztah. Působil jsem tam dlouho. Poznal jsem tam nespočet skvělých lidí, trenérů i fotbalistů. Tam je ale všechno o penězích.

Co byla ve vašem případě poslední kaňka?

Když odešli lidi, kteří tam působili. Trenéři, co nás vedli dlouho. Pak všichni postupně odcházeli a podle hráčů, se kterým jsem hrál ČFL, po nich přišli špatní trenéři. Nikdo neměl motivaci a z toho původního týmu se všichni rozutekli.

Je na čase změna vlastníka?

Kdyby Starkovi klub prodali, tak by se třeba vzchopil. Momentálně nevím, jaká tam je situace.