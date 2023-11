Rezerva Slaného byla na tom před zápasem špatně a potřebovala se dostat z dolních pater k tabulky. Do Sedlce-Prčic tak přijela posílená o čtyři hráče z divizního áčka. V bráně se objevil brankář Junak a další trio nastoupilo do pole. „Soupeři šlo taky o kejhák, což bylo trošku znát,“ poznamenal kapitán domácího celku Marián Prchlík.

Hosté měli i díky posilám od počátku navrch. Sedlec-Prčice s ním držel krok. Ač hosty poslal do vedení deset minut před přestávkou Herčík, tak stav 1:1 po poločase zařídil Všetečka. Slaný si ale vzalo zásluhou Volka vedení zpět po změně stran, načež pak se podle domácího kapitána vložil do zápasu hlavní rozhodčí Orálek. „Pak už nás nepustil do hry,“ posteskl si Prchlík. Bez šance se tak museli domácí smířit s konečnou porážkou 1:2.

„Nevím proč, ale počtvrté za poslední dva roky nás seřezal. Nemám k tomu slov. Ani hráči Slaného nechápali, co píská. Takového k****a jsem dlouho nezažil, co to je za h****a. Na lajně k tomu pan Drábek to je dvojka, která nám celé utkání znechutila. Naštěstí jsme to ustáli. Opravdu děs běs. Nerozumím tomu. Je to prostě idiot. Každopádně Slaný bylo lepší a utkání by se odehrálo i bez nich. Tahali jsme za kratší konec,“ uzavřel Prchlík. Sedlec-Prčice tak přezimuje na desátém místě s 18 body na kontě.

Sedlec-Prčice – Slaný B 1:2 (1:1)

Branky: 41. Všetečka – 35. Herčík, 52. Volek. ŽK: 4:1. Rozhodčí: Orálek – Drábek, Kohout. Diváci: 136.

Sedlec-Prčice: Nerad – Sedláček, J. Kabíček, Raček, D. Kabíček – Novák, Všetečka, Hájek, Kaňka – Prchlík, Davídek.