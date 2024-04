Pokud by se na Příbramsku udělovali ceny, zasloužil by určitě sošku v kategorii Objev…

Ani on však netušil, že jeho parťák do toho šlápne a ve zbytku průběhu rozjede vlastní střeleckou show. Kadlec se stihl prosadit ještě do přestávky. Po změně stran nejprve rychle zkompletoval čistý hattrick a v závěru zápasu přidal ještě čtvrtou trefu. Upevnil si tak vedení mezi střelci, kde ho nahání na druhém místě Gabriel.

„Je to pan fotbalista s vynikajícím výběrem místa. Ví, kam se postavit. Většinu šancí co má, proměňuje, což je jeho přednost a výhoda pro nás. Má k sobě kvalitní hráče. Čtyři góly, co dal, padly z přihrávek spoluhráčů. Mančaft hraje jako tým,“ řekl na adresu Kadlece předseda Milína Miroslav Obdržal.

Milín tak udělal další krok směrem k prvnímu místu, které už mu s velkou pravděpodobností stejně nikdo nevezme. Nicméně i tak chce mít definitivní jistotu co nejdříve, což by se mělo stát nejpozději na začátku května.

„Povinné domácí vítězství. Ke každému zápasu přistupujeme stále stoprocentně. I když máme minimálně náskok 16 bodů, tak pořád není nic jistého. K tomu potřebujeme získat dalších devět, které chceme mít co nejdříve,“ shrnul předseda Mílina.

Milín – Povltavská FA B 6:0 (2:0)

Branky: 31., 53., 58. a 88. Kadlec, 7. Gabriel, 84. J. Obdržal. Rozhodčí: Špicl – Divilek, Špalek. Diváci: 418.