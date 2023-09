„Před zápasem bychom bod bral, po něm je ale pro nás hodně málo. Mohli jsme mít všechny,“ řekl sedlčanský lídr po zápase. Byl hodně rozmrzelý a měl proč. Jeho trefa z 52. minuty se dlouho jevila jako vítězná, než přišel faul v nastavení. Nakopnutý balón do vápna ze hry. Sporný okamžik, kdy náš záložník šel proti střele útočníka a rozhodčí mu odpískal šlapák. Za mě přísná,“ komentoval klíčový okamžik kapitán hostů.

Sedlčany šly do utkání s pozměněným rozestavením a nový systém se jim podařilo na Sokoleč dobře aplikovat. Hosté často hrozili a po zásluze se dvakrát dostali do vedení, a to i přesto, že jim v zápase chybělo sedm hráčů z celého týmu, z toho pět ze základní sestavy.

Duel se Sokolčí tak skončil pro Tatran 2:2 a Sedlčany si odvezly domů bod. „Tohle je soupeř, který skončil loni na druhém místě a odmítl divizi, tak pro nás je bod dobrý. Loni jsme tady měli štěstí oni, letos my,“ konstatoval Brotánek.

Hosté navíc přišli o Matěje Sochůrka, který se nechal vytrestat po konci utkání. „Nejprve naštvaně zakopl balón, za co dostal žlutou kartu. Pak za řeči další. Úplně zbytečné, taková mladická nerozvážnost. Pro něj je to obrovská škoda, měl natržený sval a teď hrál poprvé v základu, takže bude zase pauzírovat,“ řekl k celému incidentu kapitán Tatranu.

Sokoleč – Sedlčany 2:2 (1:1)

Branky: 34. Chursinov, 90+1. Peterka – 14. Sirotek, 52. Brotánek. ŽK: 2:1. ČK: 0:1 (Sochůrek po zápase). Rozhodčí: Drábek – Orálek, Stumpf. Diváci: 250.

Sedlčany: F. Dřevojan – Kouklík (86. Krůta), Plesl, Hanuš, Schwarz (85. Brunclík), Krůta, Brotánek, Sochůrek, Sirotek (90+3. Plachý), Novotný. Lípa (68. Chlasták).