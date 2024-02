Nyní ho ale sundal a velkou roli v tom sehrál právě trenér Šlechta, se kterým tak po třech měsících opět spojil síly. „Už pro mě nebyla jiná cesta. Fotbal mě přestával bavit a potřeboval jsem změnu a tím, že trenér Šlechta přebral tým, který je i vzhledem práci ke mně blíž, tak proč to nezkusit. Budu upřímný. Odchod jsem měl takhle v plánu.“ hlásí Sirotek k přestupu do Chlumce.

Citelná ztráta. Tochovice přišly o nejlepšího střelce. Získal ho bývalý kouč

Jeho loučení s Tochovicemi ale proběhlo jinak, než si sám představoval. Vše se začalo komplikovat ve chvíli, kdy mělo dojít k potvrzení přesunu. „O celé situaci jsem si s předsedou Ladislavem Černým povídal a bylo to v pohodě. Když se pak přišlo na to, že se přestup udělá, čemuž on asi nevěřil, tak začaly vznikat problémy a řešit trošku nesmyslné částky. Složitě se o tom mluví. Jednoduché to nebylo,“ přibližuje 23letý útočník celou záležitost ohledně přestupu.

Na dotaz, zda by se mohl časem vrátit do Tochovic a navázat na předchozí působení má Sirotek rovněž jasno. „Teď momentálně ne. Nějaké neshody k životu patří. Muselo by se pár věci změnit. Chtěl jsem mít dobré vztahy. Nevím, jak na tom teď jsou, asi na mě bude někdo třeba naštvaný. Nějakou práci jsem tam odvedl a tohle je prostě fotbal. Cesta Erika Šlechty se mi líbí a proto jsem se takhle rozhodl,“ komentuje Sirotek.

Na Tochovice ale bude přes okolnosti posledních dnů vzpomínat v dobrém a účinkování v divizi mu zůstane vždy v paměti. „Bylo fajn jí hrát na takové vesnici, kde chodili lidi a byli za ní vděční. V tomhle směru to bylo hezké. Jsem klubu vděčný. Začátky byly složité. Člověk tam přišel zhrzený z Příbrami, že se nechytne v profesionálním fotbale. Zpětně budu vzpomínat v dobrém. Byly pěkné věci, výborná soustředění, další věci se mi líbily méně. Postupem času vše nějak krystalizovalo,“ uzavírá autor deseti podzimních branek v dresu Tochovic, další už přidá za Chlumec.