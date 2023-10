Šlágrem víkendu ve fotbalové I. B třídě z pohledu celků z Příbramska bylo jednoznačně duel Petrovic s rezervou Sedlčan. Nováček soutěže nakonec využil domácího prostředí a zvítězil 2:1. Na vlastním hřišti vyhrála také Nová Ves pod Pleší, naopak záložní družstvo Dobříše doplatilo na kolizi se zápasem áčka a dorostenci prohráli na půdě lídra.

Nová Ves doma porazila Černolice | Foto: archiv Nové Vsi

Že derby nemá favorita se ukázalo v Petrovicích. Domácí uhráli za celý podzim jedinou remízu a od začátku sezony se nachází v suterénu tabulky I. B třídy. Nyní ale dostali naději, že by se mohli posunout výš. Díky výhře nad rezervou Sedlčan přeskočili Černolice a navíc se přiblížili svému soupeři.

„Bojovný zápas. Měli jsme víc šancí, mohli jsme přidat góly, ale nějak se nám to nepovedlo. Víc jsme chtěli, byli jsme aktivnější a měli jsme víc pohybu. O tom to asi bylo. Říkali jsme si, že je to lepší ale pořád musíme makat a vyhrát poslední dva zápasy,“ uvedl za Petrovice záložník Aleš Pelikán.

Petrovicím přišla vhod výhra Nové Vsi pod Pleší, která doma porazila Černolice 2:0. „Nastoupily proti sobě vyrovnané týmy, my jsme ale chtěli víc než oni. Byl jsem spokojen s přístupem všech hráčů. Všichni šli aktivně do souboje, nikdo se neschovával, naopak chtěli hrát. Vyhráli jsme zaslouženě, oba dva poločasy jsme byli lepší,“ konstatoval potěšeně vicemstr světa z roku 2007 Michal Held.

Béčko Dobříše se postavilo vedoucím Zdicím a už před zápasem muselo řešit složení sestavy, protože došlo na kolizi s A-týmem v krajském přeboru. „Tím, že se nám utkání krylo, tak jsme měli komplikace, jak dát tým dohromady, což nás už před zápasem ovlivnilo. Nastoupili kluci, kteří normálně nenastupují od začátku. Hrálo docela dost dorostenců, jež nepodali vůbec špatný výkon,“ podotkl vedoucí týmu Martin Liška, který ale tentokrát chyběl. Hosty podržel v bráně Radim Weber. „Dostali jsme ale brzy docela dva góly. Tím, že hráli mladí kluci, tak si Zdice zkušeně výsledek pohlídali a zaslouženě vyhráli,“ uznal Liška.