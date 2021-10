Stoprocentní úspěšnost Podlesí, co se týče zisku bodů na domácím hřišti, nadále trvá. Proti Vestci byla sice dlouho ohrožena, protože duel směřoval k remíze. O výhře pro Kovohutě ale rozhodl kapitán Ondřej Drašnar, který se trefil nádherně z 25 metrů v 86. minutě a jeho tým tak nakonec zvítězil 2:1. „Určitě jsme uhráli tři těžké body, nicméně naposled nás Jíloviště přehrálo rozhodně víc než Vestec. S ním jsme byli my, kdo určoval tempo hry,“ mínil Zdeněk Buch.

Podlesí přitom začalo proti Vestci. Už ve druhé minutě prohrávalo. „V kabině si říkáme, že vlítneme do zápasu. Najednou prohraný souboj, návrat špatný. Hráč tam byl sám a uklidil míč. Klasický hrozný vstup do utkání. Venku už se nám něco podobného stalo i venku,“ řekl Buch. Naštěstí ještě do přestávky domácí srovnali po rohovém kopu Drašnara, když se na zadní tyči prosadil Vohradský.

„Ve druhém poločase jsme se k nim dostávali tak, že jsme trefili dvě břevna. Hájčus (Daniel Hájek) měl stoprocentní šanci a pak tam padla plavajznice. Zaplať Pán bůh, že tak,“ usmál se po zápase Drašnar, který jako správný kapitán rozhodl pro svůj o tým o dalších třech bodech. „Takhle to zvolil trenér. Nachomítl jsme se k tomu spíš náhodou. Zatím se ale daří, tak jsem rád, že tým vedu správným směrem,“ těšilo lídra kabiny. Podlesí vyhrálo doma v této sezoně všech pět duelů se skóre 16:5.

O výhře nad Vestcem mohlo být rozhodnuto dříve. Domácí dvakrát nastřelily po změně stran břevno. Tvrdou ranou vyslal i Buch, který v 64. z halfvoleje parádně napřáhl, ale branková konstrukce jeho radost předčasně stopla. „Střela mi sedla, i krok vyšel. Škoda, že míč nespadl alespoň od břevna do brány,“ zalitoval 29letý fotbalista.

Podlesí čeká v sobotu přímý souboj o první místo se Spartakem. Příbramští měli namále v duelu s Velkou Dobrou. Dlouho vyrovnaný zápas na půdě předposledního celku rozhodli až v úplném závěru díky dvěma slepeným brankám, kdy se v 88. minutě trefil Matějka a v 90. na něj navázal Pavlišta.

Podobný výpadek jako Velkou Dobrou doma potkal i Sedlec-Prčici. Ten se dostal sice zkraje zápasu do vedení zásluhou Davídka. Po změně stran, ale dvakrát v průběhu jedné minuty udeřili hosté z Jíloviště, kdy v 65. a 66. minutě dvěma slepenými brankami otočili duel Pospíchal s Walterem.