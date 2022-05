Dva góly po poločase. Jaké to je takhle rychle rozhodnout zápas? Určitě super pocit. Konečně mi tam padly. Musím říct, že jsem sezonu, kdy jsem moc gólů nedával, takže paráda.

Co to pro vás znamená?

Nic to neznamená. Hlavní je vítězství, i kdybych je nedal, tak bych byl šťastný stejně

A teď rázem dva přišly dva. Kde se vzal váš střelecký boom?

Tak já myslím, že jsme na začátku druhé půle vlétli na soupeře, což asi Strašecí po prvním poločase nečekalo, protože ten byl víc vyrovnaný. Taky jsme možná měli trošku štěstí a šli jsme tomu naproti.

Co se stalo na začátku druhého poločasu, že jste tak vlétli na hosty?

V kabině jsme si něco řekli a trošku jsme změnili styl hry. Vyplatilo se.

Jste lídr. Váš náskok se zvýšil o bod. Jak blízko jste postupu?

Takhle se o tom těžko mluví. Stále ještě zbývají čtyři zápasy a může se stát cokoliv. Neřekl bych, že jsme blízko. Po dvou kolech může být vše jinak a postup je stále daleko.

Na druhou stranu ale závěrečný los hovoří pro vás.

V téhle soutěži je to takové ošemetné, že nikdy nevíte. Teď jsme taky v prvním poločase, že soupeře přehrajeme a vypadalo to tak, jak vypadalo a skončil remízou a zadařilo se až ve druhé půli. Každý zápas je jiný a a do všech musíme jít na sto procent.

V prvním poločase byla na vaší straně cítit. Je nyní úleva o to větší?

Určitě. Po prvním poločase nám spadl kámen ze srdce. Začátek se nám moc nepovedl, o to je úleva o to větší.