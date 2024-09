Pro vás to určitě není příjemný start u mužů. Jak to vnímáte? Byl jsem u dorostu, takže kluky trošku znám. Konec minulé sezony nebyl úplně ideální a góly nám tam padaly průběžně hodně. Teď jsme hráli s těmi soupeři, kteří jsou v tabulce o trošku výš, herně to bylo lepší, ale body nemáme. Trápí nás i koncovka, protože když se dostaneme do šancí, tak je neproměníme. A i když dáme první gól třeba jako v Doksech, tak pak dovolíme soupeři, aby zápas otočil.

„Zkoušíme najít nějaké řešení, které by odvrátilo nebo změnilo tu sérii. Měl by nám pomoct v defenzívě. Chytal první zápas, rozhodně nezklamal,“ našel pozitivum osmačtyřicetiletý kouč, který v klubu působil u mládeže v posledních osmi letech, aktivní kariéru ale strávil jinde.

Podobně jste to měli také hned v prvním kole v Libiši. Jde tedy o společný jmenovatel více zápasů?

V Libiši jsme dvakrát vedli. Hráli jsme opravdu rychle nahoru. Pak vždycky udělá nějaký hráč chybu, která nás stojí branku. Ty chyby se po hráčích rotují. Nazval bych to tak, že ta sinusoida výkonů není stálá. Vychází to z toho, že ještě neklapeme úplně všichni tak, jak bychom měli.

Libiš paradoxně od zápasu s vámi neudělala rovněž ani bod a máte ji v tabulce jedinou na dosah…

V Libiši jsme v půlce hráli 1:1. Kdybychom po půli vedli 3:0, nebylo by co řešit. Odrazilo se to do průběhu té sezony. To, co máme dát, nedáme, a z čeho bychom góly dostávat neměli, taky dostáváme.

Podzim se o víkendu překlopí do své druhé poloviny. Vidíte šanci s vaším postavením v tabulce v nejbližší době něco provést?

Rozhodně. Když se podíváme na náš los, budeme hrát o vesměs s těmi kluby, které jsou v té druhé polovině tabulky od devátého místa níž. Ať už je to Dobříš, Rakovník, myslím, že máme Chlumec, takže to jsou týmy, které musíme porazit, abychom šli nahoru.

Neříkáte si třeba, že jste měli něco jinak udělat v letní přípravě?

Tak ono to bylo nastavené tak, že když skončil trenér Zelenka, hledal se nový trenér a ta jednání se nám protáhla až skoro do poloviny přípravy. K týmu jsem přišel tuším po dvou přípravných zápasech, těsně před soustředěním. Takže jsem poznával hráče za chodu.

Což se asi taky mohlo projevit svým způsobem, souhlasíte?

Je to tak nastavené. Teď to všechno trvá déle, je to opožděné.

Když se nepodařilo přivést nového trenéra, tak klub sáhl do vlastních zdrojů po vás, je to tak?

Přesně tak. Někteří z oslovených trenérů si nechávali lhůty na rozmyšlenou. Vzhledem k tomu, že jim do toho zasáhly i dovolené, se to protahovalo. A nakonec to skončilo jako takzvaná znouzectnost.

Pro vás je to první štace u dospělého mužstva.

V kraji víceméně ano. Nějaké začátky jsem měl v okrese, ale to bylo ještě v minulém století.

Může u vás jeden dobrý výsledek zlomit nezdary na opačnou stranu, jak se to občas stává?

My v to věříme. Doufáme, že to tak bude. Soupeři nás nepřehrávají, ale dávají góly a my ne. O to je to horší, že bychom si ty body někdy zasloužili, ale vlastní neproduktivitou a chybami o ně přicházíme.

Na druhou stranu je to asi lepší varianta, než kdyby výkony na soutěž očividně nestačily, že?

To určitě… Teď nás trochu zlobily standardky, musíme i na nich zapracovat, abychom se zlepšovali postupně v dalších věcech.