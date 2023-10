Fotbalisté Podlesí zakončili parádní říjen. Vyhráli počtvrté v řadě, z toho potřetí s nulou a v tabulce I. A třídy se už vyhoupli až na páté místo v tabulce. Tentokrát se jim podařilo zaskočit favorizované Jinočany. Trefy Poláka a Bucha ale nakonec rozhodly o výhře hostů 2:0. Brankář Jan Zykán navíc vychytal třetí čisté konto v řadě.

Podlesí vyhrálo v Jinočanech 2:0 | Foto: TJ Kovohutě Podlesí

„Výhra 2:0 z venku je vždycky paráda, co si budeme povídat. Každý body ze hřiště soupeře jsou super, k tomu čtvrté vítězství v řadě,“ rozplýval za hosty Marek Branžovský. Dlouholetý trenér se v posledních svou sezonách přeměnil do role hráče a celé utkání sledoval ze střídačky. Pro spoluhráče měl jen slova chvály.

Podlesí se totiž podařilo zaskočit Jinočany tím, že se mu podařilo napadat rozehrávku soupeře. Na druhé straně obránci hostů měli dostatek klidu, aby vymysleli zajímavé akce. Po jedné z nich se po centru ze strany prosadil hlavou Martin Polák a sedmým gólem v sezoně se stal nejlepším střelcem hostů. Na něj pak navázal Zdeněk Buch, který využil dokonalého sklepnutí Matěje Vohradského a nádherně se trefil z voleje.

„První půle rozhodla. Ač se hrálo na těžkém terénu, soupeř má kvalitu a je kondičně silný, tak jsme do utkání vstoupili tím, že budeme hrát výš, aby kopal dlouhé balóny. Napadali jsme ho a snažili se mu narušit rozehrávku,“ komentoval Branžovský.

Po změně stran chtěli domácí udělat něco s výsledkem, avšak Podlesí si z jeho změnou stylu nelámalo hlavu a v klidu si vedení pohlídalo. „Soupeř už nás víc dostupoval, vylézal nahoru a my jsme museli zjednodušit hru. Rozpoutala se válka, která byla hodně o soubojích a jestli někdo udělá chybu či ne,“ mínil Branžovský. Jinočany se přeci jen dostaly ke dvěma slibným šancím. Obě ale zlikvidoval brankář Jan Zykán a vysloužil si tak třetí nulu v řadě.

Poslední desetiminutovka už byla v režii hostů a závěr zápasu se odehrál na polovině domácích. Trenér Radek Polák po výhře nad Kralupy avizoval, že by bylo fajn, kdyby Podlesí ještě do konce podzimu získalo čtyři body. Tři z nich už jeho svěřenci mají a i bez něj. Kvůli pracovním povinnostem totiž na zápase chyběl.

„Už před zápasem v kabině jsme se bavili o dohrání dvou zápasů po Jinočanech. Asi byla nějaká spokojenost, kdyby byl čtyřbodový limit splněný a měli přes dvacet bodů. Teď jsme na těch dvaceti. Kdybychom splnili hranici 21 bodů, tak potom rozpačitém začátku by byla spokojenost. Hrajeme se soupeři, kteří chtějí hrát fotbal. Vestec i Klecany jsou mančafty, které by nám měly vyhovovat. Mohlo by se nám lépe hrát Uvidíme, co nám zápasy přinesou,“ uzavřel Branžovský.

Jinočany – Podlesí 0:2 (0:2)

Branky: 11. Polák, 24. Buch. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Divilek – Špicl, Palek. Diváci: 85.

Podlesí: Zykán – Vohradský, Mišun, Buch, Vojtíšek, Polák (73. Voříšek), Šrajn, Drašnar, Šlapák, Jiránek, Mezera.