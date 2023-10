Na chmurné září zapomněli a říjen začali zcela opačně. Fotbalisté Podlesí se po více než měsíci dočkali vítězství, když si doma poradili nekompromisně se Sedlcem-Prčicemi, který deklasovali vysoko 5:1. V tabulce I. A třídy se tak na něj bodově dotáhli.

Podlesí doma tentokrát přehrálo jasně Sedlec-Prčice | Foto: Ondřej Jícha

Podlesí se doma dočkalo. Uzdravili se mu marodi. Šlapák s Polákem se dokonce i prosadili. Kovohutím chyběli akorát Valta a Buch, jenž se zranil před zápasem. „Tým fungoval tak, jako je moje představa, jak má hrát. Byli jsme kompletní a měli jsme šanci v týdnu něco potrénovat,“ těšilo trenéra domácího celku Radka Poláka. Na druhé straně chybělo Sedlci pět lidí ze základní sestavy, což se v konečném důsledku projevilo na výsledku. „Porážka se rozdýchávala těžce,“ přiznal za hosty Marián Prchlík.

Sedlec se přitom díky svému kapitánovi dostal do vedení, ovšem domácí následně v rozmezí jedné minuty skóre otočili. „Jednoznačně těžký soupeř, který měl obrovskou kvalitu. Byť výsledek vypadá 5:1, tak utkání nebylo vůbec jednoduché, protože Sedlec má mladý tým a připravili jsme se na to, že hraje agresivně a nahoře. Hned v sedmé minutě jsme dostali gól, naštěstí jsme hned otočili a do poločasu jsme utkání kontrolovali,“ podotkl Polák. „První poločas byla vyrovnaná partie, Podlesí sice obrátilo stav, ale my jsme měli taky šance,“ mínil Prchlík.

Jako klíčová se ukázala branka na 3:1, kterou zařídil Havelka. „Po tom gólu na 3:1 bylo po zápase, utkání bylo v režii Podlesí. Rozhodčí nezapískal jasnou penaltu pro nás, což nechápu, ale i tak …“ posteskl si Prchlík. „Soupeř reklamoval penaltu. Za mě souboj na hranici vápna, kdy bylo rameno na rameno. Osobně bych ho jako na penaltu neviděl. Hosté ano. Byla by hodně přísná, ale bylo to na posouzení rozhodčího. Podobných soubojů bylo ve hře víc a rozhodčí nechal hrát dál,“ přidal vlastní pohled Polák.

Sedlec se ale dožadoval marně, následně inkasoval ještě další dvě branky a Podlesí si připsalo hladkou výhru. „Ve druhém poločase jsme si vybrali patnáct minut, kdy na nás soupeř vlétl a byli jsme pod tlakem. Po vystřídání jsme přidali další góly a pak se utkání dohrávalo. Hrálo se od podlahy. Utkání mělo náboj a dobrou úroveň. Měli jsme nůž na krku a potřebovali jsme body uhrát,“ řekl kouč Podlesí.

Na druhé straně v Sedlci budou mít ale o čem přemýšlet. „Je to náš špatný přístup. Není to optimální. Musíme si sednout, říct si co a jak, ale takhle to dál nejde,“ přiznal Prchlík. Nováček soutěže po skvělém startu zažívá nyní útlum a přiblížil se sestupovému pásmu. Aktuálně je dvanáctý o skóre za Podlesím.

Podlesí – Sedlec-Prčice 5:1 (2:1)

Branky: 13. Šlapák, 14. Kabíček (vl.), 59. Havelka, 74. Polák, 89. Branžovský – 7. Prchlík. Rozhodčí: Šmejkal – Benák, Pipek. Diváci: 73.

Podlesí: Zykán – Mišun, Vohradský (61. Jiránek), Šlapák, Vojtíšek, Šrajn (76. Míča), Drašnar, Mezera, Havelka (61. Polák), Branžovský Trefný.

Sedlec-Prčice: Nerad – Sedláček, J. Kabíček, Prchlík, Raček, D. Kabíček – Novák, Pištěk, Hájek (64. Trnobranský), Kaprál – Davídek.